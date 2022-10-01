Şehir Tiyatrosu sezonu "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyunuyla açtı - Son Dakika
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Şehir Tiyatrosu sezonu "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyunuyla açtı

01.10.2022 13:44
Şehir Tiyatrosu sezonu "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyunuyla açtı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sezonunu "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyunla açtı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sezonunu "Kafkas Tebeşir Dairesi" adlı oyunla açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki oyunun prömiyerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı.

Bertolt Brecht'in bir Çin masalından yola çıkarak iyilik-kötülük, mülkiyet ve sınıfsal uçurumlar gibi evrensel kavramların üzerine kurduğu "Kafkas Tebeşir Dairesi", Nazi Almanya'sı döneminde, Hitler'in işgalci orduları tarafından Gürcistan'ın kuşatılması, keçi yetiştirmekle geçinen yerel halkın bu işgale direnişi ve sonrasını konu alıyor.

Didem Akın Açıl, Nihal Türksever Erten, Mehmet Eren Topçak, Faruk Oğur, Aykan Yılmaz, Volkan Yıldız, Uğur Serener, Sergen Bölük, Didem Hun Liman, İpek Zeylan ve Tuba Bayram'ın rol aldığı oyunu Levent Aras yönetti.

Oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Gökçe Şener ve müziklerini Gürkan Çakıcı yaptı.

Mert Aksu'nun koreograf olduğu oyunun ritimlerini de Gökçe Gürçay üstlendi.

Tiyatrocuların performanslarıyla dikkati çeken oyunu beğeniyle izleyen Başkanvekili Fethi Yıldız, oyunun sonunda kutladığı tiyatroculara çiçek takdim etti.

Kafkas Tebeşir Dairesi oyunu 13 Ekim Perşembe, 14 Ekim Cuma ve 15 Ekim Cumartesi günleri saat 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

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Kaynak: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu, Fethi Yıldız, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şehir Tiyatrosu sezonu 'Kafkas Tebeşir Dairesi' oyunuyla açtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehir Tiyatrosu sezonu "Kafkas Tebeşir Dairesi" oyunuyla açtı - Son Dakika
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