Bursa'da "2. Kamp ve Karavan Festivali" gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Bursa'da "2. Kamp ve Karavan Festivali" gerçekleştirilecek

07.06.2022 19:50
Bursa'da "2. Kamp ve Karavan Festivali" gerçekleştirilecek

Bursa'da "2. Kamp ve Karavan Festivali" 18-19 Haziran'da karavan hayatına ilgi duyanları ağırlayacak.

Bursa'da "2. Kamp ve Karavan Festivali" 18-19 Haziran'da karavan hayatına ilgi duyanları ağırlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye, Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Harmancık Belediyesi ile Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonunun katkılarıyla düzenlenecek festival bu yıl Harmancık ilçesinde yapılacak.

Geçen yıl Orhaneli ilçesinde ilki gerçekleştirilen ve 300'ün üzerinde karavancının katıldığı etkinlik, yeniden kamp ve karavan tutkunlarını bir araya getirecek.

Harmancık Karavan Parkı'nda düzenlenecek etkinlikte Bursa'nın dağ yöresi olarak bilinen Orhaneli, Keles, Harmancık ve Büyükorhan ilçelerinde üretilen tarım ürünleri ile kent genelinde gıda üretimi yapan kadın kooperatifleri ve derneklerinin ürünleri, festivale katılanlarla buluşturulacak.

Festival kapsamında 18 Haziran'da müzik grubu "Gece Yolcuları" sahne alacak.

Franziska Niehus da söyleşi yapacak

Türkiye'ye duyduğu sempati ile dikkatleri üzerine çeken ve @travelcomic adlı hesabında klasik otomobiliyle yaptığı şehir ziyaretlerini ve deneyimlerini sosyal medyadan geniş kitleye tanıtan Franziska Niehus, 18 Haziran'da söyleşi gerçekleştirecek ve takipçileriyle buluşacak.

Etkinliğin ilk gecesinde ise "Yol Arkadaşım" filminin açık havada gösterimi yapılacak.

Sosyal medya fenomenlerine davet

Bursa'da ya da Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşamını karavanda devam ettiren veya ilgi duyan sosyal medya fenomenleri, deneyimlemeleri için 2. Bursa Kamp ve Karavan Festivali'ne davet ediliyor. Katılmak isteyen sosyal medya fenomenleri, @gotobursa hesap etiketiyle paylaşımlarını yapabilecek.

Etkinlik kapsamında katılımcılar güne sabah sporu ile başlayacak. Festival, voleybol turnuvası ve doğa yürüyüşü gibi faaliyetlerle devam edecek.

Festival, 19 Haziran'da Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestrası konseri ile sona erecek.

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Kaynak: AA

Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da '2. Kamp ve Karavan Festivali' gerçekleştirilecek - Son Dakika

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