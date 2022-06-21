Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk

21.06.2022 12:52

Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği 'Evvel Zaman Şenliği', yurtdışından ve yurtiçinden gelen 32 masal anlatıcısının aktardığı masallarla çocukları ve yetişkinleri renkli bir dünya yolculuğuna çıkartıyor.

Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu sene ikincisini düzenlediği 'Evvel Zaman Şenliği', yurtdışından ve yurtiçinden gelen 32 masal anlatıcısının aktardığı masallarla çocukları ve yetişkinleri renkli bir dünya yolculuğuna çıkartıyor.

Düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden, İran'dan ve Azerbaycan'dan Bursa'ya 32 masal anlatıcısı iştirak sağladı. Evvel Zaman Masal Şenliği 2022 çerçevesinde, Bursa Kent Müzesi önü, Hüdavendigar Kent Parkı, Balat Ormanı Sahnesi, Mudanya Sahili, Gölyazı, Vakıf Bera Şehir Parkı, Zindankapı, Bursa Hayat Kültürü Müzesi, Tophane Meydanı ve Kocayayla olmak üzere şehrin 10 farklı noktasında açık hava sahneleri kuruldu. 7'den 70'e herkesin ücretsiz olarak 100 Türk Dünyası anlatısını dinleyebileceği etkinlik, 26 Haziran'a kadar devam edecek.

İstanbul'dan gelen masal anlatıcısı Cem Alfar, "Bursa'nın Türk kültürüne yaptığı büyük bir hizmetle beraberiz. Bu sefer temamız Türk masalları. Daha önce de bu festival yapılmıştı fakat ilk kez Bursa'da 32 masal anlatıcısı ve 100 Türk masalını konu alan en büyük festival düzenlendi. Ben de bugünkü etkinliğe katılmaktan gurur duydum. Uluslararası bu festivalde İranlı, Azerbaycanlı, Kazakistanlı masal anlatıcılar var" diye konuştu.

8 yaşındaki Daha Öztürk, "Masal anlatmayı seviyorum. Arkadaşlarımızla bir araya gelince daha eğlenceli oluyor. Geçmişimizdeki masalların günümüze taşınması güzel ama biraz daha anlaşılabilir olursa seviniriz" dedi.

YORUMLAR
500
Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak Adliye Kavşağı trafiğe nefes olacak Kahraman babalara duygulandıran hediye Kahraman babalara duygulandıran hediye
Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:02 Mehmet Ali Erbil'in Ece Ronay ile yaşadığı olay gündeme oturmuştu! Tehdit, taciz ve hakaret suçlarından 9 yıla kadar hapsi isteniyor
13:00 Pınar Gültekin davasında tepki toplayan "haksız tahrik indirimi" kararına AK Partili Ömer Çelik ilk yorum
12:58 "Oğlum Ahmet vurulduğumda kasamı boşalttı" diyen İbo'ya oğlundan yanıt: Akıl sağlığıyla ilgili olan şüphelerim arttı
12:28 Eski Beşiktaşlı Fernandes mekan çıkışı iki kadınla kameralara yakalandı! Güvenlikler basın mensubuna saldırdı
12:25 ABD'nin kayıp paralı askerleri için Rusya ilk resmi açıklamayı yaptı: Elimizdeler
12:12 MHP lideri Bahçeli'den Erşan Kuneri eleştirisi: Sözde komedyenlerin yer aldığı küfürlü diziler haddini aşmıştır
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 13:11:10. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da 7'den 70'e masal dünyasına renkli yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement