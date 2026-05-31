Bursa'da Asırlık Köfteli Çorba Geleneği Yaşatılıyor
Bursa'da Asırlık Köfteli Çorba Geleneği Yaşatılıyor

31.05.2026 11:47
Bursa'da 500 yıllık köfteli çorba geleneği 8. kez düzenlendi, binlerce kişi katıldı.

Bursa'da asırlık köfteli çorba geleneği, yaşatılmaya devam ediyor. Yılda bir kez pişen köfteli çorbadan içmek isteyenler uzun kuyruklar oluştururken, 80 yıl aradan sonra yaşatılan geleneğin 8'incisi gerçekleşti. Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba da asırlık geleneğin canlandırıldığı etkinliğe katılarak vatandaşlara çorba ikram etti.

Abdal Mehmet Hazretleri'ni yad etmek için yılda bir kez pişen çorbadan içmek isteyen binlerce kişi, uzun kuyruklar oluşturdu. Anadolu'da yetişmiş büyük velilerden Abdal Mehmet Hazretleri'ni anmak için yaklaşık 500 yıldır yaşatılan gelenek çerçevesinde bu yıl da köfteli çorba dağıtıldı. Abdal Mehmet Hazretleri, dağıtılan çorbanın ve okunan duanın ardından kabri başında yad edildi. İçinde pirinç ve köfte olan çorba ilk yapıldığı tarif olan 500 yıl önceki gibi yapılmaya özen gösteriliyor. Bu yılda pişen çorbadan içmek isteyen vatandaşlar Abdal Mehmet Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu alana geldi.

Bursa Büyükşehir Başkan Vekili Şahin Biba'nın da katıldığı etkinlikte konuşan Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Bundan 600 yıl evvel Abdal Mehmet Hazretleri, öğrencisi olan Eşref Rumi Hazretleri'ne "Git bana bir tas köfteli çorbagetir" diye buyuruyor. Eşref Rumi Hazretleri nereye gitse köfteli çorbayı bulamıyor. Abdal Mehmet Hazretleri, "Otur yanıma, üzülme" diyor. Y, yerden almış olduğu çamurları köfte haline dönüştürülüp tencerenin içine atıyor. Yaptığı çamurlar bir süre sonra köfte haline geliyor. O günden bugüne, Kurban Bayramı'nın 4. günü yaklaşık 600 yıl gelenek devam etmiş. 1940 yılında bir ara verilmiş. 2019 yılında başlatmak bize nasip oldu. Bu yıl da 8'incisini düzenliyoruz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlik, Kültür, Bursa, Yaşam

