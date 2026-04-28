Bursa\'da çocukların sesi senfoniyle yükseldi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği '23 Nisan Çocuk Şenliği' kapsamında konser veren Bursa Çocuk Senfoni Orkestrası ve çocuk koroları, sanatseverleri müzik dolu bir gecede buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Türk bayraklarıyla sahneye çıkan minikler, izleyicilerden yoğun alkış aldı. Farklı yaş gruplarından çocukların oluşturduğu orkestra ve koro, repertuvarlarında yer alan eserleri büyük bir uyum ve başarıyla seslendirdi. Salonu dolduran aileler ve sanatseverler, çocukların performansına eşlik ederek bayram sevincini paylaştı. Çocukların sahnedeki enerjisi ve birlikteliği, izleyenlere hem duygusal hem de gurur dolu anlar yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği konser, kentin sanat hayatına renk katarken, geleceğin sanatçı adaylarına da ilham verdi. - BURSA