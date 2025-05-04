Bursa'da Gazze İçin Konser - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'da Gazze İçin Konser

Bursa\'da Gazze İçin Konser

BİHMED öncülüğünde 220 öğrenciden oluşan koro, Gazze'ye destek için 6 dilde konser verdi.

04.05.2025 20:45
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Bursa İmam Hatipliler Derneği (BİHMED) öncülüğünde 220 öğrenciden oluşan orkestra ve koro tarafından, İsrail'in işgali altındaki Gazze'ye "ses" olabilmek için düzenlenen 6 dildeki konseri binlerce Bursalı izledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte, kentteki bazı imam hatip okullarındaki öğrenciler arasından gönüllü olanlar tarafından oluşturulan, 130 korist ve 90 müzisyenden oluşan koro, mazlum coğrafyalar için yazılan 6 şarkıyı seslendirdi.

Öğrenciler, Türkçe, Arapça, İngilizce, Tatarca, Azerice ve Farsça olmak üzere 6 dildeki şarkılarını Gazze'de yaşananlara dikkat çekebilmek için söyledi.

Piyano, bağlama, gitar, ney, yan flüt, keman, bateri, elektro gitar, kalimba, ksilafon, akordiyon, metalafon ve ukulele gibi çalgı aletlerinden oluşan orkestranın, 8 farklı okuldan 220 öğrenciyle verdiği konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi.

Kültür merkezinin fuaye alanında öğrencilerin el emeği ürünlerinin bulunduğu hayır çarşısı, boyama atölyeleri gibi etkinlikler de yapıldı.

Konser sayesinde Gazze için toplanan bağışlar, bu coğrafyadaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Etkinliğe, AK Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç, Emel Gözükara Durmaz, Ahmet Kılıç ve Mustafa Yavuz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, bazı STK'ların temsilcileri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Gazze İçin Konser - Son Dakika

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