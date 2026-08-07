Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika
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Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni

Bursa\'da Geleneksel Sünnet Şöleni
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Bursa'da 25 çocuk için düzenlenen sünnet şöleninde, geleneksel kültür yaşatıldı ve hediyeler verildi.

Bursa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himayesinde 25 çocuk sünnet ettirildi.

Tophane Meydanı'nda, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen sünnet şöleninde, 2. Bayezid'in 530 yıl önceki vakfiyesinin hayır şartı yerine getirilerek vakıf geleneği yaşatıldı.

Programda çocuklara hediyeler takdim edilirken Bursa Mehteran Derneği ile semazen ekibi gösteriler sundu.

Tasavvuf musikisi ve ilahilerin okunduğu programda, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, dua etti.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Dr. Haluk Yıldız, yaptığı açıklamada, 81 ilde düzenlenen sünnet şölenleriyle çocukların mutlu anlarına ortak olduklarını belirtti.

Sultan 2. Bayezid'in vakfiyesini yerine getirmenin gururunu yaşadıklarını aktaran Yıldız, sünnet şölenine katılanlara teşekkür etti.

Sünnet şölenine, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İsmail Şenol, Yıldırım Belediyesi Başkan Vekili Fuat Alpaslan, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Mutluk Eroğlu, Osmangazi Yörük Türkmen Dernekleri Başkanı Dinçer Akyel de katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'da Geleneksel Sünnet Şöleni - Son Dakika

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