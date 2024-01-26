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Bursa'da Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Bursa'da Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı

Bursa'da Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan 'Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler' adlı sergi, Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi'nde açıldı. Sergi, 27 Ocak Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Bursa\'da Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler Sergisi Açıldı
26.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:35
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Bursa'da Kabe örtüleri, Sakal-ı Şerif, Kadem-i Şerif ve kutsal emanetlerden oluşan "Kabe Örtüleri ve Mukaddes Emanetler" adlı sergi açıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ressam Şefik Bursalı Klasik Sanatlar Merkezi'ndeki serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Halide Serpil Şahin, eski bakanlardan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, koleksiyoner Ömer Güzel ve çok sayıda kişi katıldı.

Şahin, programda yaptığı konuşmada, İslam kültürünün en önemli emanetlerini Bursalılarla buluşturmanın heyecanını paylaştığını belirterek, "Nesilden nesle aktarılan dinimizin ve İslam kültürünün en önemli emanetleri olan bu eşsiz eserlerin belediyemiz aracılığıyla vatandaşlarımızla buluşturabildiğimiz için gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Emanetlerin hizmetkarı olduğunu vurgulayan Ömer Güzel ise şunları kaydetti:

"Sergimizde Resulullah Efendi'mizin Sakal-ı Şerif ve Saç-ı Şerifleri ve O'na ait diğer şeyleri görebileceksiniz. Fotoğraf her zaman çekilir, internette de var. Bizim aslında sergideki amacımız ziyaretlerinizi kalpleriniz, gönlünüz ve gözlerinizle fotoğraf çekerek gerçekleştirmeniz ve kalbinize bu fotoğrafları iyice yerleştirmeniz. Bütün kurumlarda, kuruluşlarda ziyaretler yaptık ancak ilk defa belediye nezdinde Bursa Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla bu mukaddes emanetleri vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Alinur Aktaş'a böylesine ilhamlı ve hassas düşüncesi için ve katılan herkese teşekkür ediyorum."

Sergi, 27 Ocak Cumartesi akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA
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