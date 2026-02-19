Bursa'da Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi Açıldı - Son Dakika
Bursa'da Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi Açıldı

19.02.2026 15:14
Mustafa Kara'nın koleksiyonu ile açılan sergi, Bursa'nın fethinin 700. yılına ithafen düzenlendi.

Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü desteğiyle, Bursa Uludağ Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı vesilesiyle "Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi" açıldı.

Serginin açılışında konuşma yapan Bursa Valisi Erol Ayyıldız, dergi ve mecmua koleksiyonuyla kültürel hafızaya sunduğu kıymetli katkılar dolayısıyla Prof. Dr. Mustafa Kara'ya teşekkürlerini sundu.

Prof. Dr. Mustafa Kara da 60 yıllık bir birikimi kamuya emanet ettiğini söyledi. Yaklaşık 60 yıldır kitap, dergi ve efemera topladığını ifade eden Kara, şöyle konuştu:

"Bu süre zarfında biriktirdiğim malzemenin artık şahsi bir koleksiyon olmaktan çıkıp kamunun, devletin ve kurumların istifadesine sunulması gerektiğine inanıyorum. Bu sebeple koleksiyonlarımı imkanlar ölçüsünde yavaş yavaş bağışlamaya başladım. Bu çerçevede, hocam Süleyman Uludağ ile birlikte kitaplarımızı Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağışladık."

Bu bağış neticesinde Bursa Pınarbaşı'nda kurulan ve 2021 yılından beri hizmet veren Bursa Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi, bugün araştırmacıların ve okurların kullanımına açık durumdadır. Koleksiyonumun önemli bir bölümünü imzalı kitaplar oluşturmaktadır. Sayıları itibarıyla müstakil bir kütüphane hacmine ulaşan bu eserler, ilerleyen süreçte uygun bir kurumsal çatı altında değerlendirilmek üzere muhafaza edilmektedir."

Kara, Türkiye'de yayımlanmış dergilerin 2 bin 500 adet birinci sayısını, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne bağışladığını söyledi.

"Koleksiyonculara 10 dergi ve gazete bağışlayacağım"

Bir dergi ve mecmua müzesi açılabilecek seviyede kapsamlı bir arşivinin olduğunu dile getiren Kara, şöyle devam etti:

"Bu çalışmaların son halkası olarak, Osmanlıca Gazete ve Dergi Sergisi'ni açtık. Serginin hazırlanmasında emeği geçen Güzel Sanatlar Galerisi çalışanları başta olmak üzere Abdullah Damar'a, Yunus Kaldırım'a, Bekir Arslan'a ve Nuh Muaz Kapan'a teşekkür ederim. Bu sergi vesilesiyle özellikle gençlere, yani 50 yaşın altındakilere bir cümle söylemek isterim. Bir şeyleri biriktirin. 'Al, kullan ve at' felsefesine teslim olmayın. Dergilerin birinci sayılarını biriktirmek isteyen gençler için de küçük bir teşvik düşüncesiyle şunu ifade etmek isterim, böyle bir koleksiyon için kolları sıvayanlara, öz sermaye olarak 10 adet dergiyi bizzat hediye edeceğim. Bu birikimlerin tamamını bir emanet olarak görüyorum. Emanetin yeri ise şahsi raflar değil, ortak hafızadır."

Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde ziyarete açılan sergide, Kara'nın koleksiyonundan seçilen, 41'i birinci sayı olmak üzere toplam 140 dergi ve gazete yer alıyor.

Osmanlıca Dergi ve Gazete Sergisi, 21 Şubat'a kadar ziyaretçileri ağırlayacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Mustafa Kara, Bursa, Son Dakika

