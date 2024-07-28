Bursa'daki müzede tarih kokan enstrümanlar sergileniyor

Kültür Sanat

Bu müzedeki enstrümanlar tarihlerinden ve coğrafyalarından izler taşıyor

410 yıllık lut Bursa'daki müzede sergileniyor

BURSA - Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi, geçmişten günümüze 300'e yakın enstrümanla ziyaretçilerini karşılıyor. Tarihe şahitlik etmiş bu enstrümanlar coğrafyalarından önemli izleri günümüze taşıyor.

Bursa'da uzun yıllar kültür hayatına önemli katkılarda bulunan ve 2015 yılında hayatını kaybeden Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol'a ait, birçok ülkeden gelen 300'e yakın enstrümanın bulunduğu koleksiyon, geniş kitlelere tanıtılıyor. Dünyanın dört bir yanından kıtaları temsil eden bu enstrümanların bulunduğu müzede ziyaretçiler, rehber eşliğinde bölümleri gezerek eserler hakkında bilgiler ediniyor.

Müze hakkında bilgiler veren Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi Sorumlusu Murat Akın şunları söyledi:

"Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol küratörlüğünde 2021 yılında çalışmalarımızı tamamladık. Müzemizden bahsetmek gerekirse 13 farklı adacıkta toplamda 250'nin üzerinde enstrüman sergileniyor. Bu adacıkların oluşumunda kültürel bölgelerin temsilini oluşturabilecek bir sergi düzeni planlandı. Avusturalya'dan Avrupa'ya kadar aktarılabilecek bir tarihi hikaye ziyaretçileri bekliyor. Bu alanda sergilenen enstrümanların nispeten günümüzde modern üretimi olan çalgılar olsa dahi bunlara ek olarak nadir özellikli ve günümüzde üretimi olmayan ve çok uzun yıllardır kullanılmayan çalgılar da mevcut."

"New England Konservatuvarının bağışlarıyla koleksiyonumuz zenginleşti"

Müzenin koleksiyonuna ek olarak Dr. Mehmet Ali Sanlıkol'un 2022 yılındaki girişimiyle görev yapmış olduğu New England Konservatuvarının deposundaki 52adet nadir ve tarihi eserin eklendiğini söyleyen Akın, "Enstrümanlar ülkemize ve müzemize bağışlanmış oldu. Bu koleksiyon ülkemizde ve dünyada yer alan müzik enstrümanları müzeleri arasında müzemizin de önemli bir yere gelmesine vesile oldu. Çünkü aralarında 400 yıllık bir geçmişe sahip olan enstrümanlar var. Ayrıca bu koleksiyonun ana özelliklerinden birisi de dönemin New England Konservatuvarının ilk müdürü olan Eben Tourjee'ye Japon İmparatorluğu tarafından bağışlanan enstrümanların olmasıdır. Zengin bir koleksiyonu biz müzemizde ziyaretçilere sunmuş oluyoruz" diye konuştu.

410 yıllık lut müzede ziyaretçilerini bekliyor

New England Konservatuvarı bağışları arasında yer alan eserlerden birinin, 410 yıllık bir lut olduğu bilgisini veren Akın, Marco Ricci adlı Venedikli bir lut üreticisi tarafından üretildiğini ifade etti. Akın, eser hakkında, "Lutun içindeki etiketten 1613 yılında yapıldığını anlıyoruz. Aslında 410 yıllık bir tarihe sahip, ahşap bir enstrüman. Bu eserin korunma süreci ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından da nadir enstrümanlar sınıfında değerlendirilebileceğimiz, müzemizdeki en eski ve en önemli eserlerden bir tanesi olarak ziyaretçilerin beğenisine sunuyoruz" dedi.

Türkiye'den Amerika'ya, Amerika'da Türkiye'ye

1916 yılında Arşak Köseyan tarafından üretilen udun Mehmet Ali Sanlıkol'un girişimleriyle müzeye eklendiğini söyleyen Akın, "Tarihi ve kültürel boyutuyla nadir eserlerden bir tanesi de zenne ududur. Bu ud müzemizde Türkiye bölümünde yer alıyor. 1916 yılında Osmanlı döneminde ud üretimi yapan Arşak Köseyan adlı bir lutiyere ait. Bu da bize yine Mehmet Ali Sanlıkol'un bağışı olarak Amerika'dan geldi" ifadelerini kullandı.