Bursa'daki sivil mimari yapılarının 140 yıl öncesi ve şimdiki fotoğrafları sergileniyor - Son Dakika
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Bursa'daki sivil mimari yapılarının 140 yıl öncesi ve şimdiki fotoğrafları sergileniyor

30.06.2022 11:31
Bursa'daki sivil mimari yapılarının 140 yıl öncesi ve şimdiki fotoğrafları sergileniyor

Osmangazi Belediyesince hazırlanan "Sultan II. Abdülhamid Arşivinden Dönemin ve Günümüzün Bursa'sı: Sivil Mimari Fotoğraf Sergisi", Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı.

Osmangazi Belediyesince hazırlanan "Sultan II. Abdülhamid Arşivinden Dönemin ve Günümüzün Bursa'sı: Sivil Mimari Fotoğraf Sergisi", Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin 2021 yılında 106, bu sene de şu ana kadar 153 etkinliğe ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Sergideki eserler hakkında bilgi veren Dündar, şunları kaydetti:

"Bu sergiler bize geçmişin Bursa'sı ile günümüzün Bursa'sını mukayese etme fırsatı sunuyor. 19. yüzyılın son çeyreğinde Sultan II. Abdülhamid Han, Osmanlı Devleti'nin dört bir tarafına fotoğrafçılar göndererek hastanelerin, okulların, camilerin, mahalle semtlerinin, yolların ve sivil mimari örneklerinin fotoğraflarını çektirmiştir. 36 binin üzerinde çektirilen bu fotoğraflar 'Yıldız Albümleri' adı altında toplanmış. Açılışını yaptığımız sergide, 1880-1905 yıllarında Bursa'da çekilmiş olan hastane, okul, karakol ve sivil mimari örneği yapıların o tarihlerdeki ve günümüzdeki hallerinin fotoğrafları yer alıyor. Sergide 53 fotoğraf yer alıyor. 33 fotoğraf İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi Yıldız Albümlerinden seçilmiştir. 20 fotoğraf ise günümüzde çekilen fotoğraflardır."

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fetih Yıldız ile sergiye danışmanlık desteğinde bulunan Bursa Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Doğan Yavaş'ın konuşmalarının ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan sergi gezildi.

Dönemin fotoğraflarının günümüzde aynı yerlerden çekilen karelerle oluşturulan, 140 yıl öncesinin Bursa'sı ve günümüz Bursa'sı arasındaki farkları gösteren sergi bir ay açık kalacak.

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Kaynak: AA

Mustafa Dündar, Osmangazi, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa'daki sivil mimari yapılarının 140 yıl öncesi ve şimdiki fotoğrafları sergileniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'daki sivil mimari yapılarının 140 yıl öncesi ve şimdiki fotoğrafları sergileniyor - Son Dakika
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