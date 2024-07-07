Kültür Sanat

Bursa'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı

Türkiye'nin en uzun soluklu festivali start aldı

23 ülkeden onlarca dansçı Bursa'da

36. Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması muhteşem gösteriyle başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 36'ıncısı düzenlenen Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, geleneksel kortej yürüyüşüyle başladı. 23 ülkeden gelen halk dansları ekibi ellerindeki güvercinleri salarak tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajı verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları, Referans Holding'in ana sponsorluğunda Durmazlar Holding, SÜTAŞ, Hayat Hastanesi, Bursa Kültür AŞ, BURFAŞ, BURSA SU ve Kardelen Kestane Şekerlerinin destekleriyle gerçekleştirilen, 36. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması, her yıl olduğu gibi bu yılda Atatürk Anıtı önünde saat 18.00'da açılış konuşmaları ile başladı. Açılış töreni ardından yarışmaya katılan ülkelerin temsilcileri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve BKSTV Başkanı Metin Atış'la birlikte güvercin uçurtarak dünyaya barış mesajı verdi.

23 ülkeden 720 dansçının yanı sıra 26 da Bursa'daki yerel halk dansları topluluklarının bir hafta boyunca Bursa'nın dört bir yanında Bursalılarla buluşacak. Dünyanın en prestijli halk dansları yarışması olarak nitelendirilen Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması'nın birincisi 5 bin Avro, ikincisi 3 bin Avro, üçüncüsü ise 2 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Mansiyon ödülüne layık görülecek iki ülke ekibi ise bin Avro'luk para ödülü alacak. Koordinatörlüğü'nü Şinasi Pala'nın yaptığı yarışmanın jürisi Ahmet Turan Demirbağ, Abdürrahim Karademir, Andrea Vincze, Arman Nurmakhamatuly, Emil Pavlov, Ilkka Köngas, Nino Lauretta ve Özlem Kadirağa'dan oluşuyor.

23 ülkeden 720 dansçı festival boyunca unutulmaz gösterilere imza atacak

Festivalin dünyanın en önemli halk dansları organizasyonlarından biri olduğunu söyleyen Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Metin Atış, "Bu yıl 62'sini gerçekleştireceğimiz Bursa Festivali çerçevesinde 192 yılında bu yana düzenlenen her yıl onlarca ülkenin halk dansları topluluğuna ev sahipliği yapan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışmasında bu yıl 36'ıncısını gerçekleştireceğiz. Alanında dünyanın sayılı etkinlikleri arasında yer alan Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması bu yıl 23 ülkeyi misafir edecek. Bugün başlayan ve 12 Temmuz'da final yarışmalarıyla sonlanacak etkinliğimiz dünyanın en önemli halk dansları organizasyonları arasında yer alıyor" şeklinde konuştu.