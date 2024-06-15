Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Kocaeli ve Balıkesir'de sahneleyecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Kocaeli ve Balıkesir'de sahneleyecek

Bursa Devlet Tiyatrosu, 'Keşanlı Ali Destanı' adlı oyunu 'Büyük Anadolu Turnesi' kapsamında Kocaeli ve Balıkesirli tiyatroseverler için sahneleyecek. Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği oyun, Ali'nin hikayesini anlatıyor. Oyun, 21 Haziran'da Kocaeli Derince, 22 Haziran'da Kocaeli Darıca ve 24 Haziran'da Balıkesir'de izleyicilerle buluşacak.

15.06.2024 10:43
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Bursa Devlet Tiyatrosu yapımı "Keşanlı Ali Destanı" adlı oyun, "Büyük Anadolu Turnesi" kapsamında Kocaeli ve Balıkesirli tiyatroseverler için perdelerini açacak.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Türk tiyatrosunun klasikleşmiş eseri olan, Türkiye'de pek çok yerde sahne alan, 5 sezondur "kapalı gişe" oynayan, Haldun Taner'in yazdığı ve müziklerini Yalçın Tura'nın bestelediği oyunu, Bora Özkula yönetiyor.

Sevdiği kızın dayısını öldürdüğü iddiasıyla hapse girip "kahraman" olan Ali'nin hikayesinin anlatıldığı oyun, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 21 Haziran Cuma günü saat 21.00'de Belediye Gösteri Merkezi Harikalar Sahili Açık Hava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Keşanlı Ali Destanı, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 22 Haziran Cumartesi günü saat 21.00'de Dudayev Sahil Amfi Tiyatrosu'nda sahneye konulacak.

Oyun, 24 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de ise Avlu Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda Balıkesirli sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Kocaeli ve Balıkesir'de sahneleyecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Devlet Tiyatrosu 'Keşanlı Ali Destanı' oyununu Kocaeli ve Balıkesir'de sahneleyecek - Son Dakika
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