Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali

Bursa Devlet Tiyatrosu\'ndan \'Küçük Korku Dükkanı\' müzikali

Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden olan 'Küçük Korku Dükkanı' adlı müzikalin prömiyerini gerçekleştirdi. Howard Ashman ve Alan Menken'in yazıp bestelediği müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı. Müzikal, sezon sonuna kadar Bursa'da sahnelenecek ve daha sonra İstanbul ve Antalya'da da gösterilecek.

19.04.2024 10:43  Güncelleme: 10:46
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Bursa Devlet Tiyatrosu, sezonun iddialı projelerinden "Küçük Korku Dükkanı" adlı müzikalin prömiyerini yaptı.

Bursa Devlet Tiyatrosundan yapılan açıklamaya göre, Howard Ashman ve Alan Menken'in oyun ve şarkı sözlerini yazıp bestelediği, Boğaçhan Sözmen'in yönettiği müzikalin ilk gösterimi Ahmet Vefik Paşa (AVP) Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Emine Irmak Bavkır, Ayşe Dinç, Ceren Kayış, Cenk Turan, Fatih Kasap, Öykü Esendemir Örük, Emre Yaşa, Serkan Çetinkaya, Muharrem Dalfidan, Salih Cem Şener, Cengiz Bodur, İpek Abama, Mert Çifçi, Nilay Çalamak ve Başak Cemre Gürbüz'ün rol aldığı müzikal, tiyatroseverlerin beğenisini topladı.

Müzik direktörlüğü ve orkestra şefliğini Dağhan Doğu'nun yaptığı, dekor tasarımı Emre Satı, kostüm tasarımı Ceren Karahan, ışık tasarımı İzzettin Biçer, kukla tasarımı Hakan Dündar, koreografisi Özgür Adam İnanç imzası taşıyan müzikal, AVP Sahnesi'nde sezon sonuna kadar tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

"Küçük Korku Dükkanı", mayısın ilk haftasında Süreyya Operası'nda İstanbullu sanatseverlerle, son haftasında ise "Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali"nde Antalyalı sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan 'Küçük Korku Dükkanı' müzikali - Son Dakika
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