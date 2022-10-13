Bursa haber! Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" düzenlendi - Son Dakika
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Bursa haber! Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" düzenlendi

13.10.2022 15:21
Bursa haber! Bursa'da "Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni" düzenlendi

Bursa yerel kültür sanat haberine göre Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen "Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri" Bursa'da başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından bu yıl 15'ncisi düzenlenen "Türkçenin Uluslararası Şiir Şölenleri" Bursa'da başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, yurt içi ve dışından gelen 80 şair katıldı.

İki yılda bir Türk dünyasının farklı ülkelerinde organize edilen ve üç gün sürecek programda, 30 yıl önceki ilk etkinliğe katılıp, bugün yaşamayan Bahattin Karakoç, Abdurrahim Karakoç, Erdem Beyazıt, Mehmet Akif İnan, Rauf Parfi, Ragıp Karcı, Tomambay Moldagali, Hamit Nutki, Mehmet Aslan ve Osman Turkay adına şiir fasılları düzenlenerek hatıraları yaşatılacak.

Organizasyon kapsamında Süleyman Çelebi, Eşrefoğlu Rumi ve Niyazi Mısri adına da ödüller verilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programda, şiir dostlarını şiir şehri Bursa'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Bursa'nın Osmanlı devri edebiyatının ilk nüvelerinin verildiği yer olduğunu belirten Aktaş, şöyle konuştu:

"Bir devletin sağlam temeller üzerine inşa edilmesinin ve geleceğe emin adımlarla ilerlemesinin ancak kendine has edebiyat, sanat eserlerinin vücut bulmasıyla mümkün olabilir. Ecdadımızdan aldığımız mirasa sahip çıkmak, yeni üretimlere ve tanışıklıklara zemin hazırlamak adına Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. 'Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni' gibi gelenekleşmiş faaliyetlere destek olmak bizim için gurur verici. 30 yıl önce Bursa'da başlatılmış bir programa Osmanlı'nın dibacesi olan Bursa'da tekrar ev sahipliği yapmak mutluluk verici. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri Mehmet Kurtoğlu ise Türk dünyasının en büyük ve geniş katılımlı edebiyat ve kültür faaliyeti olan şölenin 1992 yılında Bursa'da başladığını hatırlatarak, programa ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi ile TİKA'ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Türkçenin Şiir Şöleni Daimi Başkanı Mehmet Doğan da şölenin ilk programının Bursa'da düzenlenmesinin tesadüf olmadığını anlatarak, "Bu ateşi gönüllere Gümüşlü Kümbet'in ebedi sakini Osman Gazi düşürdü. Birçok edebi ismin yetiştiği topraklarda olmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Doğan tarafından Aktaş'a teşekkür beratı verildi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türk Dünyası" konulu şiir yarışmasının kazananlarına da ödülleri takdim edildi.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bursa haber! Bursa'da 'Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni' düzenlendi - Son Dakika

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