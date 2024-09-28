Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde, koruma altındaki yeşil iguanalar, nesil artırarak dikkat çekiyor.

28.09.2024 11:16
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Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde koruma altındaki yağmur ormanlarının yerlisi yeşil iguanaların popülasyonu artıyor.

Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 206 bin 600 metrekare alandaki Büyükşehir Belediyesine ait tesis, hayvan barınaklarının yanı sıra 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı sunuyor.

Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan hayvanat bahçesinde ziyaretçiler, 133 türden 882 hayvanı görebiliyor.

Daha önce tek başına ayrı alanda bulunan yeşil iguana, 5 yıl önce yanına getirilen eşiyle bu alanda yaşamını sürdürüyor.

Son 5 yılda 125 yavru veren çiftin 100 yavrusu, yurt içindeki başka hayvanat bahçelerine gönderildi. Kendilerine ayrılan ısıtmalı alanda bakımları sürdürülen 25 yavru ise erişkinliğe ulaştı.

Bölgelerinde yaşamlarını sürdüren iguana kardeşler, ilginç görüntüleri ve yaklaşık 2 metreye ulaşan boylarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

"Onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık"

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Koordinatörü Erdem Saker, AA muhabirine, tesisteki 2 iguananın daha önce ayrı alanlarda barındırıldığını söyledi.

Yaklaşık 5 yıl önce yapılan düzenlemeyle bunları bir araya getirdiklerini belirten Saker, "Bahçemizdeki yeşil iguanalarımızın barınağını ısıtma ve aydınlatma olanaklarıyla donatarak onlara huzurlu bir yaşam ortamı hazırladık." dedi.

Saker, diğer hayvanlar gibi iguanaların yaşam ortamlarına da özen gösterdiklerini dile getirdi.

Hayvanat bahçesinde kalan 25 iguanayı EAZA standartlarına uygun barınma ve besleme imkanlarıyla yetiştirdiklerini anlatan Saker, şöyle konuştu:

"Hayvanat bahçemiz hayvanlarımızın sadece ziyaretçilerimiz tarafından görülebildiği yerler değil, burası aynı zamanda nesli tükenme tehdidi ile karşı karşıya olan hayvanların tür korumasına katkı sağlamak amacıyla koruma altında tutuldukları, hayvan refahının öncelendiği doğal yaşam alanlarıdır. Bu çalışmalar geçmişte bazı hayvanların nesillerinin tükenmesi gibi durumlardan hayvanları korumayı amaçlıyor. Yeşil iguanamız gibi diğer türler de burada en iyi yaşam koşullarına sahip oldukları için hayatlarını sürdürüyor."

Yeşil iguana

Orta ve Güney Amerika orijinli, çoğunlukla otçul bir kertenkele türü olan yeşil iguanalar, yavru oldukları dönemde küçük böcekleri de yiyebiliyor.

Yağmur ormanlarında özellikle su çevresindeki ağaçlar üzerinde yaşayan iguanalar, tehlike yaklaştığında genellikle ağaçtan suya atlayıp yüzerek uzaklaşıyor.

Tırmanma yetenekleri gelişmiş olan, bir ağaçtan diğerine geçebilen bu hayvanlar, 12 ila 15 metre yükseklikteki dallardan aşağıya atlayabiliyorlar.

Parlak renkleri nedeniyle evcil hayvan olarak popüler bir tür olan iguanaların bakımı, alan gereksinimleri, özel aydınlatma ve ısı ihtiyaçları nedeniyle güçlükle yapılıyor.

Yaklaşık 10 yıl ortalama ömrü olan bu sürüngenler, 4-6 kilograma kadar ulaşabiliyor, boyları ise 120 ila 190 santimetre arasında değişiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Yeşil Iguana Popülasyonu Artıyor - Son Dakika

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