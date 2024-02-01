Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, \'1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir\' adlı proje kitabının ikinci cildini tanıttı

Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, geliri şehit ailelerine bağışlanacak "1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir" adlı proje kitabının ikinci cildini tanıttı.
Gazi ve Şehit Aileleri Dernekler Yerleşkesi'ndeki tanıtım toplantısı, 40 yazar ve 42 şehit ailesinin katılımıyla gerçekleşti.
Seçki Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, ilk kitapta bir şehit bir öykü bir şiir temasıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.
Bu kitabın hazırlanması için şehitlerin annelerinden, babalarından, eşlerinden, kardeşlerinden öykülerini dinlediklerini ve röportajlar yaptıklarını belirten Anbarcıoğlu, ardından yazarlardan şehide dair bir şiir yazmalarını istediklerini aktardı.
Kitapta 64 şehidin öyküsünün yer aldığını vurgulayan Anbarcıoğlu, "Bu öyküler 24 farklı şehirden, 53 yazar arkadaşımızın katkılarıyla hazırlandı. Bazı yazarlarımız iki öykü yazdı, bu sayede 64 şehidimizin öyküsü aktarıldı. 40 arkadaşımız projede yer aldı. Bursa'dan iki arkadaşımız iki öykü yazdığı için toplamda 42 öykü bulunmaktadır. Bu kitaplar, vatan ve bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin unutulmaması ve nesilden nesle aktarılması amacıyla hazırlandı. Elde ettiğimiz gelirleri şehit ailelerine bağışladık." diye konuştu.
Anbarcıoğlu, üçüncü kitap için çalışmaların devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:
"Şair ve yazar arkadaşlarımızla üç kitap vereceğiz. Bu kitaplardan birini kendileri alacak, diğer iki kitabı ise şehit ailelerine bağışlayacağız. Kitapları yazarken duygusal anlar yaşadık. Örneğin, bir şehidimiz askere gitmeden önce annesine 'Bu tespihi sakla, bir daha geri gelmeyeceğim' demişti. Bu tür öyküler bize şehitlerimizin ne kadar fedakar olduklarını bir kez daha hatırlattı. Bu kitaplarla hem şehitlerimizi anmış hem de gazilerimizi onurlandırmış olacağız. Bu vatan için kolunu, ayağını feda eden gazilerimize de teşekkür etmek istiyoruz."
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Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Kent Konseyi Şairler Yazarlar Çalışma Grubu Başkanı Faruk Anbarcıoğlu, '1 Şehit 1 Öykü 1 Şiir' adlı proje kitabının ikinci cildini tanıttı - Son Dakika
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