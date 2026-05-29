Bursa'nın Fethi 700. Yılında Kısa Film Festivali

29.05.2026 15:21
Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali, Bursa'nın fethinin 700. yılını kutlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenecek "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde, Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla kentin tarihi ve kültürel mirasını yansıtan 7 önemli isim kısa film senaryolarıyla anlatılacak.

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı dolayısıyla "700. Yılda 7 Yüz" alt başlığıyla 20-30 Eylül'de organize edilecek festival kapsamında düzenlenen senaryo yarışmasında, Orhan Gazi, Karagöz ve Hacivat, Emir Sultan, Kadızade Rumi, Osman Fevzi Efendi, Süleyman Çelebi ve Zeki Müren'i konu alan senaryo metinleri değerlendirilecek.

Yarışma kapsamında 7 şahsiyet için seçilecek en iyi 7 senaryo ödüllendirilecek.

Finalde 11 ödül sahibini bulacak

Kısa film kategorisinde ise insan ve insani değerleri konu alan yapımlar kabul edilecek. Finale kalan 7 kısa film, Ehli Sanat Sinema Derneği tarafından kurulacak yazlık sinemada gösterilecek.

Başvuruların 1 Temmuz saat 23.59'da sona ereceği festivalde ayrıca "En İyi Kurmaca Kısa Film", "En İyi Animasyon Film", "En İyi Belgesel Film" ve "En İyi İnsan Merkezli Deneysel Kısa Film" ödülleri verilecek.

Festivalin final gecesinde 11 ödül sahibini bulacak.

"İlk yılın heyecanıyla 13'üncü yılımıza başladık"

Festival Başkanı ve Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, yaptığı açıklamada, festivalin bu yıl Bursa'nın fethinin 700. yılına ithaf edildiğini belirtti.

Festivali geleneksel hale getirdiklerini ifade eden Sürmeli, Bursa'ya değer katan 7 önemli şahsiyetin sinema aracılığıyla anlatılacağını kaydetti.

Sürmeli, festival kapsamında söyleşi, atölye ve açık hava sineması etkinlikleri düzenleneceğini aktararak, geçen yıllarda Bursa'da çekilen filmlerden seçkilerin de sinemaseverlerle buluşturulacağını kaydetti.

Geleneği geleceğe taşımanın büyük bir sorumluluk olduğunu ve bu mirasa 13 yıldır sahip çıktıklarını belirten Sürmeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"12 yılın tecrübesi ve ilk yılın heyecanıyla 13'üncü yılımıza başladık. Yarışmalara başvuran ve kendi kültürüne sahip çıkan tüm sinemacılara, bu yolculukta bize katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, Sinema Genel Müdürlüğümüze ve 13 yıldır Bursa'da festivalimizin hamiliğini üstlenen BTSO'ya teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

29.05.2026 15:33:02
