Bursa'nın meşhur lezzeti tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bursa'nın meşhur lezzeti tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi fırınlar, simit ve tahinli pide arayan vatandaşlarla dolup taşıyor. Her gün oluşan metrelerce kuyruk, lezzet tutkunlarının bu yöresel tat için beklemeye değer bulduklarını gösteriyor. Sosyal medya aracılığıyla şehre gelen misafirler, bu zengin lezzeti deneyimlemek için sabırsızlanıyorlar. Fırın ustaları, yıllardır aynı kalite ve gelenekle hizmet verdiklerini belirtiyor.

02.09.2024 19:52
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Bursa'nın meşhur lezzeti tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu

BURSA - Bursa'nın meşhur lezzeti tahinli pide için her gün metrelerce kuyruk oluşuyor. Fırın sırasında uzun süre bekleyen vatandaşlar, simit ve tahinli pidenin keyfini çıkardı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Abdal Türbesi'nin yanındaki fırınlar uzun yıllardan beri müşterilerine hizmet veriyor. Lezzetinden ödün vermeyen fırınlar, simit ve tahinli pide ikilisiyle müşterilerinin vazgeçilmezi oluyor. Vatandaşlar günün her saati tarihi fırına akın etti. Şehir içi ve şehir dışından gelen vatandaşlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Uzun süreler sırada bekleyen vatandaşlar bu lezzet için sırada beklemenin değeceğini söyledi.

"Sırayı görünce hemen girmeye karar verdik"

Ankara'dan Bursa'ya gezmek için gelen Yunus Bağcı, tarihi fırını sosyal medya mecralarından gördüğünü söyleyerek" Ankara'dan geldim bir haftadır Bursa'yı geziyorum. Güzel tarihi yerlerin yansıra buranın lezzetlerini de deneyelim dedik. Tahinli pide yememiz gerektiğini onu da tarihi fırınlardan yememiz gerektiğini söylediler. Bugün de daha yemedik sırada bekliyoruz. Bugün de tatil nedeniyle daha kalabalık bir sıra varmış sıradakilerden öğrendik. Günümüz biraz daha sosyal medya üzerinden ilerliyor oradan araştırdık. Buraya gelmiş olan sosyal medya ınfluencerlarından gördük. Geldik ve sırayı görünce hemen girmeye karar verdik. İçerik üreticilerinin de videolarında söyledikleri şey şuydu 'Gelin Bursa'ya en kalabalık sıraya girin.' Geldik Bursa'ya ve dedikleri gibi de oldu" dedi.

Küçükken uzun sıraya anlam veremiyordu artık o da sırada bekliyor

Bursa'da yaşayan Melek Çiftçi küçükken bu kadar sıraya anlam veremediğini ama artık kendisinin de bu sırada uzun süreler beklediğini belirtti. Çiftçi, "Ben küçükken buradan her geçtiğimde yine böyle sıralar oluyordu. Ben burada acaba bedava bir şeyler mi dağıtılıyor diye düşünürdüm her zaman çünkü o zamanlar bilmiyordum. Biraz daha büyünce ben de bu sıraya girdim ve neden insanların sıraya girdiğini anladım, gerçekten çok güzel bir lezzet. Tahin ve şekerin ekmek hamur üzerinde birleşimi çok lezzetli oluyor. Ne zaman şehir dışından bir akrabam bir arkadaşım gelse hemen onları buraya getiriyorum. İlk durağımız burası oluyor. Hep canlı, kalabalık, güzel bir yer seviyorum burayı. Bir de istediğiniz şeyi alıp bir yerde oturma imkanınız var. Bursa'nın güzel bir lezzeti olduğunu düşünüyorum bence herkes tatmalı. Ben burada sıraya ilk girdiğimde önümde bir beyefendi vardı ve ben hala ne bekliyor diye düşünüyordum. Beyefendi bana dönüp İstanbul Beylikdüzü'nden gelip 40 tane tahinli alıp geri döneceğini söylemişti. 2 saatlik yol değer mi diye düşünmüştüm ama tadına varınca değdiğini anladım" ifadelerini kullandı.

Yıllardır hep aynı sistem

Abdal Simit Fırını'nda simit ustası olan Cumhur Bilgin "Buranın 400-450 seneye dayanan bir tarihi var. Buradaki fırın, yandaki türbe ve yanındaki cami ile aynı zamanda yapılmıştır. Buranın simit fırını olarak kullanılması 1969 tarihinden itibarendir. Buraya rağbet gösterilmesinin sebebi kaliteli, malzemeden ödün verilmemesi, ustaların iyi olması ve yıllardır hep aynı sistemle devam etmesidir "dedi.

Fırın çevresindeki işletmeler de katkı sağlıyor

Tarihi fırının karşısında çay işletmesi sahibi olan İsmail Şeherli, simit fırının etrafındaki işletmelere de kazanç sağladığını belirterek "Biz burada 12 senedir burada çay satıyoruz. Burayı uzun zamandır işletiyorlar şuan başında Rasim abi var. Burası tarihi bir mekan insanlar buraya geldiklerinde dinleniyorlar, huzur buluyorlar. Etraftaki işletmeler de fırından yararlanıyorlar. Biz burayı ilk açtığımızda dört masayla başlamıştık. Buradaki işletmeler de artık simit fırınıyla özdeşleştiler" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Bursa'nın meşhur lezzeti tahinli pide için uzun kuyruklar oluştu - Son Dakika

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