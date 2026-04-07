Bursa'da ormanda gezinen kızıl geyikler fotokapanla kaydedildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünce yaban hayatını izlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.
Uludağ'da ormana kurulan fotokapan tarafından kaydedilen görüntülerde, yetişkin ve yavrulardan oluşan kızıl geyik sürüsü yer aldı.
Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün NSosyal hesabından, "Doğa uyandı, ziyafet başladı. Baharın taze filizleri arasında günün tadını çıkaran kızıl geyikler. Doğanın bu taze enerjisi hepimize huzur versin." notuyla paylaşıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Bursa Ormanında Kızıl Geyikler Görüntülendi - Son Dakika
