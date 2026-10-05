Bursevi’nin 23 yıllık emek, asırları aşan mirası: Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an adlı eseri kendi el yazısıyla yeniden hayat buldu - Son Dakika
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Bursevi’nin 23 yıllık emek, asırları aşan mirası: Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an adlı eseri kendi el yazısıyla yeniden hayat buldu

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Bursevi’nin 23 yıllık emek, asırları aşan mirası: Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an adlı eseri kendi el yazısıyla yeniden hayat buldu
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a büyük Osmanlı alimi İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhu’l-Beyan fi Tefsiri’l-Kur’an adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a büyük Osmanlı alimi İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim etti. Ersoy, Bursevi'nin kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsirin ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırıldığını duyurdu.

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ile Bursa Valiliği iş birliğinde, İsmail Hakkı Bursevi'nin vefatının 300. yılı münasebetiyle hazırlanan yayın, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan eseri müellifinin kaleminden çıktığı haliyle okuyucuyla buluşturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı da eserde yer alıyor.

"İlim ve kültür dünyasına kazandırdık"

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rami Kütüphanesi'ndeki takdime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Rami Kütüphanemizde AileFest kapsamında ailelerimizle bir araya gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, büyük Osmanlı alimi, mutasavvıf ve şair İsmail Hakkı Bursevi'nin Ruhu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an adlı eserinin müellif nüshasının tıpkıbasımını takdim ettik."

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı ve Bursa Valiliği iş birliğiyle hazırlanan yayının önemine dikkati çeken Ersoy, müellifin bizzat kendi el yazısıyla kaleme aldığı 16 defterlik tefsiri ilk kez tıpkıbasım olarak ilim ve kültür dünyasına kazandırdıklarını belirtti.

Ersoy, "Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı, asırlardır geniş bir coğrafyada okunan bu eseri, müellifinin kaleminden çıktığı haliyle gelecek nesillere aktarmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı alimleri, mütefekkirleri, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eser için kaleme aldığı takdim yazısında, İsmail Hakkı Bursevi'nin ilim ve düşünce tarihindeki yerine işaret etti. Erdoğan, "Bir milletin en büyük zenginliği, iftihar kaynağı alimleri, mütefekkirleri, sanatkarları ve edebiyatçılarıdır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Bursevi'yi hayatı boyunca ilim, irfan ve hizmetten geri kalmamış büyük bir tarihi şahsiyet olarak nitelendirdi.

Erdoğan, tefsirden tasavvufa, hadisten fıkha, kelamdan edebiyata uzanan geniş bir alanda yüz yirmiyi aşkın eser kaleme alan Bursevi'nin, tesiri Osmanlı sınırlarını aşan bir alim olduğunu vurguladı. Erdoğan, Ruhu'l-Beyan'ın müellif hattı nüshasının yayımlanmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Vefatının 300. senesi hatırasına 16 defterden oluşan Ruhu'l-Beyan'ın müellif hattının defterler halinde basılmasının, Bursevi'nin, bu seneden gelecek senelere intikal edecek en önemli yadigarı olduğuna inanıyorum."

Bursa Ulu Cami'nden geniş bir coğrafyaya ulaşan eser

Bursevi'nin yaklaşık 23 yılda tamamladığı Ruhu'l-Beyan, ilk olarak Bursa Ulu Cami'nin kürsülerinde anlatıldı. Zaman içinde Balkanlardan Anadolu'ya, Şam'dan Hicaz'a uzanan geniş bir coğrafyada okunan eser, defalarca basıldı ve farklı dillere çevrildi.

Buna rağmen, müellifin kendi el yazısıyla kaleme aldığı nüshanın bugüne kadar tıpkıbasımı yapılmamıştı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Bursa İnebey Yazma Eser Kütüphanesi'nde muhafaza edilen bu nüsha, yeni yayınla özgün özellikleri korunarak araştırmacıların ve okuyucuların istifadesine sunuldu.

Binlerce sayfadan oluşan eser, ilmi muhtevasının yanı sıra Osmanlı yazı ve kitap sanatına ilişkin taşıdığı özelliklerle de önem taşıyor.

Hattından cildine kadar aslına sadık bir yayın

Tıpkıbasımın hazırlık süreci, tefsir, tasavvuf ve Bursevi araştırmalarında uzman isimlerden oluşan ilmi danışma ve yayın kurulunun katkılarıyla yürütüldü. Yazmanın görüntülenmesinden baskısına, kağıdından cildine kadar bütün aşamalarda alanın uzmanlarından yararlanıldı.

Eserin ölçüleri, hattı, metin düzeni ve zemin rengi dikkate alınarak gelişmiş baskı teknikleriyle hazırlanan yayın, özel bir ahşap kutu içerisinde sunuluyor. Kutunun üzerinde eserin ve müellifinin adı, hattat Mehmed Özçay'ın hat istifiyle yer alıyor.

Tıpkıbasıma, İsmail Hakkı Bursevi ve Ruhu'l-Beyan hakkındaki güncel araştırmaların sonuçlarını bir araya getiren bir inceleme kitabı da eşlik ediyor.

Bakan Ersoy, kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına verdiği destekler ile yayına özel kaleme aldığı takdim yazısı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

Ersoy; yayının hazırlanmasına katkı sağlayan Bursa Valisi Erol Ayyıldız'a, ilimleri, yazıları ve sanatlarıyla çalışmayı zenginleştiren Hasan Kamil Yılmaz, İrfan Gündüz, Mustafa Kara, Mehmed Özçay, Bilal Kemikli, Ali Namlı ve Necdet Yılmaz'a, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının yönetici ve uzmanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İsmail Hakkı Bursevi'yi rahmetle anan Ersoy, bu kıymetli mirası gelecek nesillere taşımanın mutluluğunu paylaştı.

Kaynak: İHA
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