Büyükçekmece’de Emir Can İğrek rüzgarı esti - Son Dakika
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Büyükçekmece’de Emir Can İğrek rüzgarı esti

Büyükçekmece’de Emir Can İğrek rüzgarı esti
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Türkiye’de Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyine (CIOFF) ilk üye olan ve A Kategorisi statüsüne sahip festival olma özelliğini taşıyan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Emir Can İğrek, sevilen şarkıları ve...

Türkiye'de Uluslararası Folklor Festivalleri ve Halk Sanatları Organizasyonları Konseyine (CIOFF) ilk üye olan ve A Kategorisi statüsüne sahip festival olma özelliğini taşıyan Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde sahne alan Emir Can İğrek, sevilen şarkıları ve enerjik performansıyla festivale damga vurdu.

Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 27. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, UNESCO'ya bağlı CIOFF tarafından 12'nci kez dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali olarak seçildi. "Sevgi birbirimize, barış hepimize" sloganıyla 62 ülkeden 650 sanat elçisinin katıldığı organizasyonda ülkeler, kendi kültürlerini tanıtan danslarıyla sahnede yerini aldı. Ülkelerin dans performanslarının ardından Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, CIOFF Başkanı Muammer Arslan ve Dünya Dans Festivalleri Uluslararası Federasyonu Eş Başkanı Gürhan Ozanoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törende, en iyi festival ödülü plaketi Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi'ye verildi. Ödül töreninin ardından Emir Can İğrek şarkılarıyla hayranlarıyla buluştu. Yoğun katılımın olduğu organizasyon, 1 Ağustos tarihine kadar devam edecek.

"Bizler için büyük bir onurdur"

Törende konuşan Büyükçekmece Belediyesi Başkan Vekili Hakan Çebi, "Böylesine değerli bir kuruluş tarafından bir kez daha dünyanın en iyi festivali ödülüne layık görülmek bizler için büyük bir onurdur" dedi.

"En büyük, en başarılı festival seçilmiştir"

CIOFF Başkanı Muammer Arslan ise, Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin dünyanın en iyi festivali olduğunu dile getirerek, "Somut olmayan kültürel mirasın korunması, yaşatılması ve tanıtılması konusunda faaliyet gösteren CIOFF, dünyanın en büyük kültür kuruluşudur. Dünyada 125 yakın üye ülkesi, 352 yakın uluslararası festivali bulunmaktadır. 2025 senesinde CIOFF Türkiye üyesi olan festivaller arasında yapılan ve katılımcıların verdiği oylarla Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali dünyanın en büyük, en başarılı festivali seçilmiştir" dedi.

"Çok iyi bir sürpriz oldu"

Emir Can İğrek'in konseri için heyecanını dile getiren Erdem Alparslan isimli bir genç, "Atmosfer çok güzel. Ayrıca Emir Can İğrek çok sevdiğim bir şarkıcı. Buraya gelmesi benim için çok iyi bir sürpriz oldu. Konserlerine gitmek istiyordum. Bugün buraya gelmesi çok iyi oldu, konserine gelmiş olduk. Danslar ve sanatçılar gerçekten başarılı. Yani çok iyiler, herkes çok başarılı" dedi.

Hanife Yiyici isimli başka bir genç ise, "Buradaki atmosfer gayet heyecanlı bir atmosfer. Emir Can İğrek'i 3'üncü kez görüşüm olacak. Çok heyecanlıyız. Arkadaşlarla geldik. Genel itibarıyla güzel, heyecanlı, gayet iyi bir atmosfer. Çok kalabalık. Emir Can İğrek'i gerçekten çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Büyükçekmece’de Emir Can İğrek rüzgarı esti - Son Dakika

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