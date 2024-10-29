Büyükelçi Eşlerine Ebru Sanatı Atölyesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Büyükelçi Eşlerine Ebru Sanatı Atölyesi

Fas'ta Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği'nde ebru sanatı atölyesi düzenlendi, katılımcılar keyif aldı.

29.10.2024 21:46
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Fas'ta görev yapan, yabancı ülkelerin büyükelçilerinin eşleri, Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği konutunda ebru sanatını deneyimledi.

Rabat Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında organize ettiği etkinlik, Büyükelçi İlker Kılıç'ın eşi Aslı Kılıç'ın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Yunus Emre Enstitüsünün misafiri olarak Rabat'ta bulunan Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Songül Ergün, geleneksel Türk sanatlarından, ebru sanatını konuk büyükelçi eşlerine tanıttı ve atölye çalışmasıyla deneyimlemelerini sağladı.

Katılımcıların keyif aldığı atölye çalışmasında misafir büyükelçi eşleri, ebru sanatının inceliklerini öğrenmeye çalıştı.

Etkinliğin ev sahibi Büyükelçi Kılıç'ın eşi Aslı Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bunu organize eden Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu ve diğer programlar için Sakarya Üniversitesinden Songül Ergün'ün davet edildiğini hatırlatan Kılıç, "Biz de bu vesileyle burada bu programı gerçekleştirebildik. Afrika'dan, Asya'dan, Avrupa'dan farklı ülkelerin sefireleri teşrif ettiler. Çok keyifli bir atölye oldu. Kendileri deneyimleyip icra ettiler bu sanatı. Tanıdıkları bir sanat değildi. En çok etkilendikleri farklı ürünlerin kullanılıyor olmasıydı. Kullanılan ürünlerle ilgili çok soru sordular. Tarihçesini merak ettiler. Kendileri de denerken eserlerin büyüsüne kapıldılar. Bizler de çok mutlu olduk. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yunus Emre Enstitüsü Rabat Müdürü Reha Ermumcu da YEE olarak dünyanın dört bir tarafında açtıkları Türkçe kurslarının yanı sıra Türk kültürünü de tanıttıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yunus Emre Enstitüsü olarak dünya genelinde açmış olduğumuz Türkçe kurslarımızın yanı sıra geleneksel sanatlarımızın da yurt dışında, bütün dünyada tanıtımına gayret sarf ediyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında üst düzey Faslı misafirlerimize ve kordiplomatiğe özel bir atölye çalışması yaptık. Kültürel değerlerimizden geleneksel ebru sanatını tanıttık. Bununla beraber 5. Muhammed Üniversitesinde Faslı öğrencilerimize bir tanıtım yapacağız. ve Fas'ta yaşayan yabancı ülke büyükelçilerinin eşlerine de özel bir atölye çalışması icra ettik."

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Songül Ergün de etkinliğe olan ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Ergün, etkinliğin sonunda katılımcılara kendi çalışmalarından hediyeler verdi. Etkinlikte misafirlere Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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