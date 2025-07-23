Çalı Köy Filmleri Festivali Başlıyor

Türk sinemasının ilk köy filmlerinden "Aysel Bataklı Damın Kızı"nın çekildiği Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Çalı Mahallesi'nde, Nilüfer Belediyesi ve Çalı Çevre ve Kültür Derneğince 24-27 Temmuz'da Çalı Köy Filmleri Festivali düzenlenecek.

Çalı Futbol Sahası'nda bu yıl 9'uncusu yapılacak festivalde, film ve belgesel gösterimleri, yönetmen söyleşileri, atölyeler, konserler ve çeşitli etkinlikler yapılacak.

Konak Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki Nilüfer Pancar Deposu'nda da festival kapsamında, yarın 1. Ulusal Disiplinlerarası Sinema Sempozyumu düzenlenecek. Sempozyumda, sinemaya yönelik disiplinlerarası yaklaşımları destekleyen bildiriler sunulacak.

Bu yıl serbest temada düzenlenen Çalı Köy Filmleri Festivali Kısa Film Yarışması'na başvuran 130 film arasından seçilen finalistlere ödülleri verilecek.

Aysel Bataklı Damın Kızı

Çalı'da 1934 yılında çekilen, Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Aysel Bataklı Damın Kızı" filminin senaryosu, İsveçli Yazar Selma Lagerlöf'un bir hikayesinden yola çıkılarak Nazım Hikmet tarafından yazılmış, müziklerini Cemal Reşit Rey, görüntü yönetmenliğini Remzi Ar ve Cezmi Ar yapmış ve başrolde Cahide Sonku yer almıştı.

Filmin çekimleri esnasında sinemacılarla tanışan köy sakinleri, onlara evlerinin kapılarını açmış ve filmde figüran olarak oynamıştı.

Çalı Köy Filmleri Festivali, Türk sinema tarihinde önemli yere sahip bu filmi ve köyü konu alan, mekan olarak köylerin kullanıldığı filmleri sinemaseverlerle buluşturuyor.