Cam Sanatıyla Hayata Döndü

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.04.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasemin Dikmen, beyin kanaması sonrası cam sanatına yönelerek meslek haline getirdi.

Mali müşavirlik yaparken geçirdiği beyin kanamasının ardından doktorunun "Bir hobi edin" tavsiyesi üzerine cam işleme sanatına yönelen Yasemin Dikmen'in bu uğraşısı zamanla mesleğe dönüştü.

Eskişehir'de 2016 yılında cam sanatıyla ilgilenmeye başlayan Dikmen, kısa sürede bu alanda ustalaştı.

Mali müşavirliği bırakarak kendi atölyesini kuran Dikmen, sağlığına iyi gelen ve unutulmaya yüz tutmuş bu mesleği gelecek kuşaklara da aktarmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı" ünvanı verilen Dikmen, Burdur Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'ne katıldı.

Etkinlikte stant açan Dikmen, katılımcılara cam sanatını tanıtarak yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

"Geçmişte yaptığımız sanatları unutmamamız bizi yaşatır"

Yasemin Dikmen, AA muhabirine, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel sanatları yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Nazar boncuğu ve küçük vazolar yaptığını anlatan Dikmen, "Takılar üretiyorum. Hayal gücünüzle sınırlı her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Gelenekselin yanında modern çalışmalarımız da mevcut. Bunları yapıp öğrencilerimize de aktarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dikmen, kalıp kullanmadan maşa, cımbız ve bisturi yardımıyla hayal gücü ve camın akışına göre şekiller verdiğini dile getirdi.

Doktorunun tavsiyesiyle cam sanatına başladığını anlatan Dikmen, "Oğlumu yetiştirdim. 8 yaşında başladı ve şu an Türkiye'nin en genç cam sanatçısı. Odun Pazarı Cam Müzesi'nde 6 eseri sergileniyor." diye konuştu.

Çocuklara camı sevdirmeye çalıştığını dile getiren Dikmen, "Geleneksel sanatlarımızı, kültürümüzü, geçmişimizi, geçmişte yaptığımız sanatları unutmamamız bizi yaşatır. Bunu modern sanatla birleştirirsek daha eğlenceli hale gelir. O yüzden genelde çocuklarla çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:51:28. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.