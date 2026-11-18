Cambridge Sözlüğü, 2026 yılının kelimesini "human" (insan) olarak belirledi. Yapay zekânın hayatın her alanında giderek daha fazla yer edinmesi, insan olmanın ne anlama geldiğine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi. Sözlük bilimciler, bu yılki tercihin insan ile makine arasındaki sınırların yeniden sorgulanmasını yansıttığını açıkladı.

2026 YILININ KELİMESİ "İNSAN" OLDU

Her yıl küresel gelişmeleri, dijital kültürü ve dildeki değişimleri dikkate alarak yılın kelimesini belirleyen Cambridge Sözlüğü, 2026 için "human" kelimesini seçti.

Sözlük editörleri, seçim sürecinde yıl boyunca internet sitesinde yapılan kelime aramalarını ve küresel veri tabanlarındaki kullanım artışlarını değerlendirdi.

YAPAY ZEKÂ TARTIŞMALARI SEÇİMDE ETKİLİ OLDU

Cambridge Sözlüğü sözlük bilimcisi Colin McIntosh, yapay zekânın insan olmaya ilişkin düşünceleri değiştirdiğini belirtti.

McIntosh, insan olma fikrine yönelik artan ilginin zamanın ruhunu yansıttığını ve bu nedenle "human" kelimesinin yılın kelimesi seçildiğini ifade etti.

Yapay zekâya duyulan güvenin de yeniden sorgulandığını vurgulayan McIntosh, şu ifadeleri kullandı:

"Düşünme süreçlerimizi dış kaynaklara devrettiğimizde neleri kaybedebileceğimize dair korkular, en üst düzey matematikçilerden küçük çocukların öğretmenlerine kadar yapay zekaya ne ölçüde güvendiğimizi yeniden gözden geçirmemize yol açtı."

McIntosh, "human" kelimesinin geleneksel olarak insanları tanrılardan, hayvanlardan ve son dönemde makinelerden ayırdığını söyledi.

"BİZİ AYIRAN ŞEY BİLİNÇ Mİ, YARATICILIK MI YOKSA ŞEFKAT Mİ?"

Cambridge Üniversitesi bilim felsefecisi Dr. Tom McClelland da insanlık anlayışının değiştiği bir dönemde "human" kelimesinin seçilmesini anlamlı buldu.

Canlı varlıklarla yapay varlıklar arasındaki farkın giderek daha fazla tartışıldığını belirten McClelland, "Bizi ayıran şey bilinç mi, yaratıcılık mı yoksa şefkat mi?" sorusunu yöneltti.

"YAPAY ZEKÂNIN GELECEĞİ BİZE BAĞLI"

Yapay zekânın geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan McClelland, teknolojinin nasıl şekilleneceğinin insanların tercihlerine bağlı olduğunu vurguladı.

McClelland, "Ancak yapay zeka destekli bir dünyada büyüyen gençlere tavsiyem, hiçbir şeyin kaçınılmaz olmadığı yönünde. Yapay zekanın geleceğinde neler olacağı bize bağlı, size bağlı" dedi.