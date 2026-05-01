Çameli Belediyesi personeli 1 Mayıs\'ta bir araya geldi

Çameli Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında belediye personeliyle Aile Çay Bahçesi'nde düzenlenen programda bir araya geldi. Samimi atmosferde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçeyi daha yaşanabilir hale getirmek için tüm personelin ortak emek verdiği vurgulandı. Belediye hizmetlerinin ekip ruhuyla sürdürüldüğü belirtilirken, çalışanların özverili katkılarının önemine dikkat çekildi.

Programa katılan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, tüm çalışma arkadaşlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Başkan Arslan, belediye personeline emekleri ve fedakar çalışmaları nedeniyle teşekkür ederek, kurumsal belediyecilik anlayışıyla yürütülen hizmetleri birlikte başarmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. - DENİZLİ