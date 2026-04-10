Çameli protokolünden 10 Nisan\'da polislere anlamlı ziyaret

Denizli'nin Çameli ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi. 10 Nisan Polis Günü kapsamında Çameli Kaymakamı Mustafa Çelik ile Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Emniyet Amiri Bilal Cingör, ilçede yürütülen asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında Kaymakam Çelik ve Başkan Arslan'a bilgi verdi. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının özverili çalışmaları takdirle karşılandı.

Yetkililer, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıllık köklü geçmişine vurgu yaparak, milletin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm emniyet mensuplarının 10 Nisan Polis Günü'nü ve Polis Haftası'nı kutladı. Ayrıca görevleri başında şehit olan polisler rahmetle anılırken, gazilere sağlıklı ve uzun ömür temennisinde bulunuldu. - DENİZLİ