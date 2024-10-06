Çanakkale Bienali Sanatseverlere Kapılarını Açtı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale Bienali Sanatseverlere Kapılarını Açtı

Çanakkale Bienali Sanatseverlere Kapılarını Açtı

9. Çanakkale Bienali, 'Zamana bırakmak' temasıyla gençlerin sanata ilgisini artırmayı hedefliyor.

06.10.2024 16:16
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Dardanel'in ana destekçisi olduğu 9. Çanakkale Bienali, kapılarını sanatseverlere açtı.

"Zamana bırakmak" başlığıyla gençleri, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanan, sanatın farklı disiplinlerini Çanakkale'nin özgün kültürel ve tarihsel dokusuyla bir araya getiren Çanakkale Bienali, 50'yi aşkın sanatçının 13 farklı mekana yayılan sergileriyle sanatseverlere zengin çağdaş sanat deneyimi sunuyor.

Troya Müzesi, ASTİM Kollektifi, MAHAL Sanat, Korfmann Kütüphanesi, Bordo Bina ve Çanakkale kent merkezinin farklı alanlarına yayılan sergileriyle çağdaş sanat tutkunlarının odak noktası olan bienal, bu yıl ilk kez kent Assos, Küçükkuyu gibi bölgelerle kent merkezinin dışına taşındı.

Çanakkale'nin kültür-sanat odağına dönüşen ve kentin mimari hafızasını yansıtan MAHAL Sanat'ta gerçekleştirilen açılışta konuşan Bienalin Genel Sanat Yönetmeni Seyhan Boztepe, Çanakkale Bienali'nin bu yıl 9. edisyonuyla, Çanakkale'de çağdaş sanatın kentin özgün kültürel, tarihsel ve sosyal katmanlarıyla buluştuğu odak olacağını söyledi.

Boztepe, şunları kaydetti:

"Bu yılki bienali 'Zamana bırakmak' başlığıyla ve 50'nin üzerinde sanatçının katılımıyla gençlerin günümüz sanatının zengin ekosistemini deneyimlenebileceği, güncel konulara odaklanan canlı bir platform oluşturmak üzere kurguladık. Türkiye'nin en uzun soluklu çağdaş sanat etkinliklerinden biri olan Çanakkale Bienali'nin bu zengin içeriğini keşfetmeye Çanakkale halkını ve tüm sanatseverleri davet ediyoruz. Bu yolda bize eşlik eden tüm destekçilerimize, katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

Dardanel Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe Önen Özoğuz da Çanakkale'nin, kültürel mirasıyla hem ülkenin hem de dünyanın önemli bir değeri olduğunu belirterek, bu tarihi mirasın çağdaş sanatla buluştuğu Çanakkale Bienali'nin, sanatın evrensel dilini kullanarak kültürel ve sosyal yaşama katkıda bulunduğunu anlattı.

Bienalin Çanakkale'nin kültürel hayatını zenginleştirirken, şehri bir çekim merkezi haline getirdiğini aktaran Özoğuz, sözlerine şöyle devam etti:

"Dardanel olarak, bu topraklarda doğmuş bir marka olarak, şehrimizin bu değerli etkinliğine destek olmaya devam ediyoruz ve bu yıl 9. edisyonunda 'Zamana bırakmak' temasıyla düzenlenen bienalin 3. kez destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz. Bu yıl Çanakkale bienali gençler, teknoloji, gelenek ve gelecek kavramlarına odaklanıyor. Özellikle ülkemizin geleceği olan gençlerin bu tip etkinlikler sayesinde sanata ilgilerinin artması, sanatın düşündürücü ve sorgulayıcı etkisiyle birlikte yaratıcı potansiyellerinin daha da gelişmesi ve sanatın çok daha geniş kitleler ile buluşmasını temenni ediyoruz. Bu sene 40. yılını kutlayan genç, dinamik ve inovatif bir sosyal şirket olarak, kültürel etkinliklere desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çanakkale Bienali"nde de sanatın dönüştürücü gücünü desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Açılış törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Dardanel Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Önen, bienal sanatçıları, bienal kurul üyeleri, destekçi kurumlar ve davetliler katıldı

9. Çanakkale Bienali 11 Kasım'a kadar sürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Bienali Sanatseverlere Kapılarını Açtı - Son Dakika

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