Çanakkale'de 5'inci Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri gezildi, çocuklar ebru ve sinemayla buluştu - Son Dakika
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Çanakkale'de 5'inci Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri gezildi, çocuklar ebru ve sinemayla buluştu

Çanakkale\'de 5\'inci Türkiye Kültür Yolu Festivali\'nde arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri gezildi, çocuklar ebru ve sinemayla buluştu
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Çanakkale'de bu yıl 5'incisi düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde, arkeolog rehberliğinde Assos Ören Yeri gezildi. Anadolu Hamidiye Tabyası'ndaki ebru atölyesinde çocuklar ve yetişkinler geleneksel sanatı deneyimlerken, Troya Müzesi'ndeki Kültür Koruyucuları etkinliğinde öğrenciler mirasın korunmasına yönelik eğitim aldı. 17 Burda AVM'de ücretsiz gösterimler ve atölyelerle çocuklar sinema dolu bir gün geçirdi.

ÇANAKKALE'de bu yıl 5'inci kez düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 3'üncü gününde 'Uzman Eşliğinde Gezi' etkinliği kapsamında arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri'ne gezi düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 16'ncı durağı Çanakkale'de, dün 3'üncü gün etkinlikleri tamamlandı. Ebru Atölyesi'nde çocuklar ve yetişkinler geleneksel sanatın inceliklerini deneyimleyip özgün çalışmalar ortaya koyarken, Kültür Koruyucuları etkinliğiyle öğrenciler kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık kazandı. 22'nci TÜRSAK Çocuk Filmleri Festivali'nin üçüncü gününde ise çocuklar ücretsiz film gösterimleri ve çeşitli atölyelerle sinema ve sanat dolu bir gün geçirdi.

ASSOS ÖREN YERİ 'UZMAN EŞLİĞİNDE GEZİ' İLE KEŞFEDİLDİ

Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen Uzman Eşliğinde Gezi etkinliği, Assos Ören Yeri'nde gerçekleştirildi. Arkeologların rehberliğinde gerçekleştirilen gezide katılımcılar, Assos'un köklü tarihini ve arkeolojik mirasını yerinde keşfetme imkanı buldu. Antik kentin geçmişten günümüze taşıdığı izler, uzman anlatımları eşliğinde ele alınırken ziyaretçiler tarihi yapıları ve kültürel miras unsurlarını yakından inceleme fırsatı yakaladı. Etkinlik, katılımcılara Assos'un tarihsel önemini daha yakından tanıma ve geçmişin izlerini uzmanların aktarımlarıyla değerlendirme olanağı sundu.

EBRU ATÖLYESİ ÇOCUK VE YETİŞKİNLERİ SANATLA BİR ARAYA GETİRDİ

Anadolu Hamidiye Tabyası Hangar'da Zeynep Funda Yeğen eşliğinde düzenlenen ebru atölyesi, çocuk ve yetişkin katılımcıları geleneksel Türk sanatlarından ebru ile buluşturdu. Farklı yaş gruplarına yönelik gerçekleştirilen atölyede katılımcılar, ebru sanatının temel uygulamalarını öğrenerek kendi çalışmalarını hazırladı. Renklerin su üzerindeki hareketini gözlemleyen çocuklar, uygulamalı çalışmalar sayesinde yaratıcılıklarını ortaya koyarken el becerilerini geliştirme ve özgün tasarımlar oluşturma fırsatı yakaladı. Yetişkinlerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte katılımcılar, geleneksel bir sanat dalını deneyimleyerek hem yeni bir beceri kazandı hem de sanatın üretim sürecine doğrudan dahil oldu. Atölye, farklı yaşlardan sanatseverleri ortak bir üretim alanında bir araya getirdi.

KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI İÇİN FARKINDALIK OLUŞTURULDU

Troya Müzesi'nde gerçekleştirilen Kültür Koruyucuları etkinliğinde öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına yönelik eğitim programında bir araya geldi. Bölgesel ve ulusal düzeyde farkındalık oluşturmayı amaçlayan program kapsamında öğrencilere kültür varlıklarının korunması, tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması ve tahribatın önlenmesi konularında bilgilendirmeler yapıldı. Müzelerde gerçekleştirilen dört aşamalı eğitim sürecine katılan öğrenciler, kültürel mirasın korunmasına ilişkin temel bilgiler edinerek 'kültür koruyucusu' olma yolunda ilerledi. Etkinlik sonunda çocuklara Kültür Koruyucusu rozeti ile 'Biri Arkeolog mu Dedi?' kitabı hediye edildi.

22'NCİ TÜRSAK ÇOCUK FİLMLERİ ÜÇÜNCÜ KEZ ÇOCUKLARIN DÜNYASINA ORTAK OLDU

TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 22'ncisi düzenlenen Çocuk Filmleri Festivali, Çanakkale 17 Burda AVM'de çocukların katılımıyla gerçekleştirildi. 29 Ağustos-2 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen festivalin üçüncü gününde de çocuklar sinema ve sanat etkinlikleriyle buluştu. Gerçekleştirilen ücretsiz film gösterimlerinin yanı sıra yaratıcı yazarlık, film okuma, yaratıcı drama, kukla, kağıt tiyatrosu ve bilinçli nefes atölyeleri düzenlendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de 5'inci Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri gezildi, çocuklar ebru ve sinemayla buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de 5'inci Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde arkeolog eşliğinde Assos Ören Yeri gezildi, çocuklar ebru ve sinemayla buluştu - Son Dakika
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