Çanakkale'de Anadolu Medeniyetleri Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çanakkale'de Anadolu Medeniyetleri Sergisi

Çanakkale\'de Anadolu Medeniyetleri Sergisi
17.02.2026 19:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayfer Adaş, Anadolu medeniyetlerinden ilhamıyla takı sergisi açtı. 22 Şubat'a kadar açık.

Çanakkale'de yaşayan sadekar Ayfer Adaş, binlerce yıllık Anadolu medeniyetlerinden ilham alarak tasarladığı takıların yer aldığı Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açtı.

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün desteğiyle açılan sergide sadekar Adaş'ın, Anadolu medeniyetlerinin yazı öncesi sembolleri, ritüel nesneleri ve arkeolojik formlarından ilham alarak tasarladığı 55 parça takı yer aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, serginin açılışında yaptığı konuşmada, sadekar Adaş'ın Anadolu Medeniyetleri Sergisi'ni açmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Anadolu medeniyetlerinden esinlenerek takılarını tasarladığı sergisi, kurumumuzca Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde açılan ilk sergilerden biri. Ülkemizin, Çanakkale'nin ve Troas Bölgesi'nin eşsiz kültürel mirasından etkilenilerek hazırlanan bu serginin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Ayfer Adaş da Anadolu Medeniyetleri Sergisi'nin emeğinin bir ürünü olduğunu belirterek, "Günümüzde geleneksel sadekarlık mesleğini icra eden kadın çok az. Özellikle Çanakkale bölgesinde hiç yok. Ben bunu yaşatmaya çalışıyorum. Bu nedenle çok mutlu ve gururluyum. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne destekleri için çok teşekkür ederim." dedi.

Mitolojinin çocukluğundan beri hayatında yer aldığını aktaran Adaş, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı mezunu olan ablasının tasarımlarında kendisine yön verdiğini söyledi.

Adaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Her zaman Anadolu medeniyetlerinden beslendim. Bu mesleği öğrenmek için Kapalıçarşı'da ustalarımızdan eğitim aldım. Bu kadim mesleği devam ettirdiğim için çok mutluyum. Ermeni bir usta tarafından yetiştirildim. Maalesef bu meslekte ustalarımız kadar çıraklarımız da çok az. Bu mesleğin geleneksel tarafıyla yaşatılması gerekiyor. Teknoloji her zaman hayatımızda olmalı ama bu meslekte minimum noktada olmalı. Bir kadın sadekar olarak bu zanaatı yaşatmak için elimden geleni yapıyorum."

Serginin açılışına Troya Müzesi Müdürü Sinem Düzgören, Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği üyeleri ve davetliler katıldı.

Sergi, 22 Şubat tarihine kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Çanakkale, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Anadolu Medeniyetleri Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay
Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız Polis memurunu yıkan ölüm: Görüntüyü izleyince kahrolacaksınız
Akın Gürlek, Bahçeli’nın mesajına kayıtsız kalmadı Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı

19:31
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz
19:18
Juventus’un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen
19:03
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı
Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
18:55
Mahsun J dizisi sona erdi
Mahsun J dizisi sona erdi
17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 19:37:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Çanakkale'de Anadolu Medeniyetleri Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.