Çanakkale\'de Geleneksel Köy Hayrı

Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde düzenlenen geleneksel köy hayrı 3 bin kişinin katılımı ile yapıldı.

Çan ilçesine bağlı Ahlatlıburun köyünde öğle namazı öncesinde köy camiinde Kuran-ı Kerim ve Mevlidi Şerif tilaveti yapıldı. Kılınan namazın ardından köy meydanında 3 bin kişiye pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Köy muhtarı Necdet Şentürk, "Geleneksel olarak her yıl düzenlediğimiz köy hayrımıza katılan tüm misafirlere teşekkür ederim" dedi.

Hayır cemiyetine Çan İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Levent Çalış, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti İlçe Başkanı Murat Okan, CHP İlçe Başkanı İlhan Demiral, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emre, Muhtarlar Derneği Başkanı Turgay Şahin, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı. - ÇANAKKALE