Çanakkale'de ikinci ÇANAKFEST 30 Ekim-1 Kasım'da Hamidiye Tabyaları'nda başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale'de ikinci ÇANAKFEST 30 Ekim-1 Kasım'da Hamidiye Tabyaları'nda başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkinci Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali (ÇANAKFEST), 30 Ekim-1 Kasım'da Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda düzenlenecek. 'Seramikte Kesişimler: Kültürel Etkileşim ve Çağdaş Yaklaşımlar' temalı festival, yerel üretim kültürünü çağdaş sanat yaklaşımlarıyla buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Çanakkale Uluslararası Seramik Festivali (ÇANAKFEST) 30 Ekim-1 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığından yapılan açıklamada, Çanakkale'nin köklü seramik geleneğini uluslararası sanat dünyasıyla buluşturan festivalin Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Bu yıl "Seramikte Kesişimler: Kültürel Etkileşim ve Çağdaş Yaklaşımlar" temasıyla düzenlenecek festivalin, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden seramik sanatçılarını, akademisyenleri ve kültür profesyonellerini bir araya getireceğinin ifade edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival kapsamında, seramik atölyeleri, sergiler ve sanatçı buluşmalarının yanı sıra seramik ürünlerinin ziyaretçilerle buluşacağı satış stantları da yer alacak. Somut olmayan kültürel mirasın yaşayan bir parçası olan geleneksel Çanakkale seramiklerinin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlayan festival, yerel üretim kültürünü çağdaş sanat yaklaşımlarıyla buluşturarak kentin kültürel mirasının uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Geleneksel Çanakkale Seramikleri Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen ÇANAKFEST, Çanakkale'nin kültürel zenginliğini sanat aracılığıyla geleceğe taşımayı hedefliyor."

Kaynak: AA
Kültür SanatÇanakkaleFestivalHamidiyeEtkinlikKültürTurizmSanatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:19:06. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale'de ikinci ÇANAKFEST 30 Ekim-1 Kasım'da Hamidiye Tabyaları'nda başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei