Çanakkale'de SOLOTÜRK nefesleri kesti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'de SOLOTÜRK nefesleri kesti

Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hamidiye Tabyasında SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti. Gösteri uçuşunda F-16 pilotlarının alçak uçuşu izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

23.04.2024 20:33
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Çanakkale'de SOLOTÜRK nefesleri kesti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Hamidiye Tabyasında SOLOTÜRK gösterisi nefesleri kesti.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikler kapsamında Hamidiye Tabyasında çeşitli çocuk etkinlikleri düzenlendi. Etkinlikler kapsamında SOLOTÜRK gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Anadolu Hamidiye Tabyası önünde gerçekleştirilen gösteri uçuşunu Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz ve çok sayıda vatandaş takip etti.

Gösteri uçuşu, ilgi ve heyecanla izlendi. 10 dakika süren gösteride, F-16 pilotlarının alçak uçuşu, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatırken, nefesleri kesti.

Kaynak: İHA

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