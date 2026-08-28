Çanakkale'de Ücretsiz Deniz Etkinlikleri - Son Dakika
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Çanakkale'de Ücretsiz Deniz Etkinlikleri

Çanakkale\'de Ücretsiz Deniz Etkinlikleri
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Tarihe Saygı Anı Dalışı ve Yelken Sürüşü 3-6 Eylül'de, kayıtlar 29 Ağustos'ta başlıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve "Yelken Sürüşü" deneyimi, çocuk ve gençleri denizle buluşturacak. 3-6 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek ücretsiz etkinlikler için kayıtlar 29 Ağustos'ta başlayacak.

Çanakkale, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında deniz sporları ve sualtı deneyimini tarihi atmosferle buluşturan özel etkinliklere ev sahipliği yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve "Yelken Sürüşü" deneyimi, çocuk ve gençlere yönelik olarak düzenlenecek. Etkinlikler, çocuk ve gençlere Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasıyla deniz sporlarını bir arada deneyimleme fırsatı sunacak.

Kayıtlar 29 Ağustos'ta başlıyor

Etkinliklere katılmak isteyenler için kayıtlar 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde Çanakkale Kordon'unda, Truva Atı karşısında kurulacak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı standında alınacak. Kayıtlar üç gün boyunca 16.00-00.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. "Tarihe Saygı Anı Dalışı" 400 kişi, "Yelken Sürüşü" ise 240 kişi ile sınırlı olacak. Katılımcılar iki etkinlikten yalnızca birine kayıt yaptırabilecek. Katılımcılar, kayıt sırasında etkinliğin gerçekleştirileceği gün ile kontenjan ve uygunluk durumuna göre sabah veya öğleden sonra gerçekleştirilecek seanslardan kendilerine uygun olanı tercih edebilecek.

Çanakkale'nin sularında "Tarihe Saygı Anı Dalışı"

3, 4, 5 ve 6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek "Tarihe Saygı Anı Dalışı" kapsamında, 12 yaş ve üzerindeki katılımcılar uzmanlar eşliğinde scuba dalış deneyimi yaşayacak. Etkinlik, Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda Revgan Restaurant yanında oluşturulacak uygulama alanında gerçekleştirilecek. Katılımcılar burada gerekli hazırlıkların ardından denize girerek scuba dalış deneyimi yaşayacak. Sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek seanslara katılacak kişiler, kayıt sırasında kontenjan ve uygunluk durumuna göre kendilerine uygun gün ve seansı seçebilecek. "Tarihe Saygı Anı Dalışı", Çanakkale'nin kara tarihinin yanı sıra deniz ve sualtı mirasına da dikkat çekmeyi amaçlıyor. Etkinlikle çocuk ve gençlerin Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasına deniz üzerinden farklı bir deneyimle tanıklık etmeleri hedefleniyor.

Çocuklar ve gençler "Yelken Sürüşü" deneyimi yaşayacak

Festival kapsamında gerçekleştirilecek bir diğer etkinlik ise "Yelken Sürüşü" deneyimi olacak. 3, 4 ve 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek etkinliğe 7-25 yaş arasındaki çocuk ve gençler katılabilecek. Anadolu Hamidiye Tabyaları'nda, Revgan Restaurant yanında gerçekleştirilecek "Yelken Sürüşü" deneyiminde katılımcılar, uzmanlar eşliğinde yelken kullanmayı deneyimleme fırsatı bulacak. Sabah ve öğleden sonra gerçekleştirilecek seanslarda katılımcılar, kayıt sırasında kontenjan ve uygunluk durumuna göre kendilerine uygun gün ve seansı tercih edebilecek.

"Yelken Sürüşü" deneyimiyle çocuk ve gençlerin deniz sporlarıyla tanışmaları, Çanakkale Boğazı'nın tarihi ve doğal atmosferinde denizle buluşmaları ve yelken sporunu deneyimlemeleri amaçlanıyor.

Toplam 640 katılımcı deneyimle buluşacak

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek iki etkinlikte toplam 640 katılımcının ağırlanması planlanıyor. 400 kişilik "Tarihe Saygı Anı Dalışı" ve 240 kişilik "Yelken Sürüşü" deneyimi, çocuk ve gençlere deniz sporlarıyla tanışma ve Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını farklı bir perspektiften deneyimleme fırsatı sunacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek etkinlikler, tarih, kültür, deniz ve sporun aynı deneyimde buluştuğu bir program olarak Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Çanakkale ayağına renk katacak.

Etkinlikler hakkında konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir; "Çanakkale, tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birine ev sahipliği yaptığı gibi sualtı mirasıyla da eşsiz bir değere sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştireceğimiz 'Tarihe Saygı Anı Dalışı' ve 'Yelken Sürüşü' etkinlikleriyle çocuklarımızı ve gençlerimizi Çanakkale'nin tarihi atmosferi içerisinde denizle buluşturmayı amaçlıyoruz. Gençlerimizin hem deniz sporlarını deneyimlemelerini hem de Çanakkale'nin tarihi ve kültürel mirasını farklı bir perspektiften tanımalarını çok kıymetli buluyoruz. Tarihi yalnızca anlatmak değil, onu farklı deneyimlerle genç nesillerle buluşturmak ve yaşatmak istiyoruz. Bu vesileyle tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi ücretsiz olarak gerçekleştireceğimiz bu özel etkinliklere davet ediyor, Çanakkale'nin eşsiz denizinde tarihle iç içe güzel bir deneyim yaşamalarını diliyorum" dedi.

Katılım ücretsiz

Etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Katılımcıların, gerçekleştirilecek "Yelken Sürüşü" ve scuba dalış deneyimi için gerekli sağlık şartlarını taşıması gerekiyor. Etkinliklere katılım açısından sağlık yönünden engel teşkil edebilecek durumu bulunan kişilerin etkinliklere katılmaması önem taşıyor. Kayıt sırasında katılımcılardan, etkinliğe katılım için gerekli sağlık şartlarını taşıdıklarını ve katılımlarına engel bir sağlık durumlarının bulunmadığını belirten katılımcı beyan formunu doldurmaları istenecek.

Etkinliklerin içeriği, katılım şartları, sağlık şartları, seanslar ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgiye Çanakkale Kordonu'nda Truva Atı karşısında kurulacak Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı standından ulaşılabilecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Çanakkale, Ağustos, Kültür, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de Ücretsiz Deniz Etkinlikleri - Son Dakika

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