Çanakkale Sergisi Antalya\'da Gala Yaptı

Çanakkale Zaferi'ni konu alan "İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi"nin galası Antalya'da gerçekleştirildi.

Çanakkale Destanı'nı interaktif yapay zeka destekli uygulamalarla anlatan serginin galası, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Selfie Park işbirliğiyle düzenlendi.

Selfie Park'taki büyük ekranlarda Çanakkale Boğazı'nın yansıtıldığı etkinlikte, Nusret Mayın Gemisi'nin boğaza mayın döşemesi, İngiliz ve Fransız gemilerinin patlatılması sahnelendi.

Etkinlikte, ayna etkisiyle sahnenin içine taşınan çocuklar, kendilerini yüz yüze projeksiyon ekran karşısında savaşta bir asker olarak görürken, Çanakkale Boğazı'nın savunmasını konu alan oyunlarla da tarihi mücadeleyi deneyimleme fırsatı buldu.

Ayrıca programda Seyit Onbaşı'nın mermiyi kaldırma sahnesi 8 metrelik ekranda canlandırıldı ve alanda kurulan sunum ekranlarında savaşta görev alan askerlerin fotoğrafları yer aldı.

Sergi tasarımcısı Murat Barçın, burada yaptığı konuşmada, serginin dünyada önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yansıtılan bütün bilgilerin gerçeğiyle aynı olduğunu vurgulayan Barçın, serginin bir grafik tasarım ya da video animasyon tasarımı olmadığını, yazılım aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

AGC Başkanı İdris Taş da Türkiye'de ilk kez Çanakkale Destanı'nın interaktif yapay zekayla sergilenecek olmasının kıymetli olduğunu ifade etti.

Sergi, 1-31 Mart'ta ziyaret edilebilecek.