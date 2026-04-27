Canik\'te 27 akıl ve zeka sınıfı öğrencilerle buluştu

Samsun'un Canik ilçesinde hayata geçirilen "Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları" projesiyle öğrenciler hem eğleniyor hem öğreniyor. Canik Belediyesi tarafından okullarda açılan 27 sınıf, çocukların bilişsel gelişimine katkı sunuyor.

Canik Belediyesi, eğitime yönelik projelerini genişleterek öğrencilerin gelişimine destek olmaya devam ediyor. İlçedeki okullarda kurulan Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları, kısa sürede öğrencilerin yoğun ilgisini gördü. Tarihi akıl, zeka ve strateji oyunlarıyla donatılan sınıflarda öğrenciler, oyun oynarken öğrenme fırsatı buluyor.

Sınıflarda yalnızca oyun oynanmakla kalınmıyor; öğrencilere yönelik eğitim programları da düzenleniyor. Öğrenciler bu sayede oyunların tarihini öğrenirken, geri dönüştürülebilir materyallerle oyun yapımı, görsel hafıza ve el becerilerini geliştirme gibi alanlarda da bilgi sahibi oluyor.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede eğitime yönelik projeleri titizlikle sürdürdüklerini belirterek, "27 adet Canik Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları'nı çocuklarımızın ve gençlerimizin hizmetine sunduk" dedi.

Sınıfların bilişsel gelişime önemli katkı sağladığını vurgulayan Sandıkçı, öğrencilerin anlama, problem çözme ve mantık yürütme becerilerinin bu sayede geliştiğini ifade etti. Eğitimlere ve etkinliklere öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten Sandıkçı, belediye olarak eğitim alanındaki desteklerin süreceğini kaydetti. - SAMSUN