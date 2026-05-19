Çankırı\'da Coşkulu 19 Mayıs Kutlaması

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107'inci yılı coşkuyla kutlandı.

Çankırı'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 107. yılı çerçevesinde kutlama programları Atatürk heykeline çelenk sunulması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Hasan Fehmi Gökşen Spor Salonundaki kutlama programına geçildi.

Törende günün önemini anlatan konuşmayı yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak, 19 Mayıs 1919 tarihinin Türkiye Cumhuriyetinin temellerinin atıldığı gün olduğunu dile getirdi. Yapılan konuşmanın ardından öğrenciler tarafından judo ve jimnastik gösterileri yapıldı. Törene, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANKIRI