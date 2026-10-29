Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı bulvarda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı bulvarda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Çankırı\'da Cumhuriyet Bayramı bulvarda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Çankırı\'da Cumhuriyet Bayramı bulvarda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı
Haber Videosu

Çankırı'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende bulvar trafiğe kapatıldı ve yüzlerce vatandaş kutlamalara katıldı. Vali Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı.

Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle coşkuyla kutlandı.

Çankırı'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir dizi tören düzenlendi. Kutlamalar çerçevesinde il merkezindeki bulvar trafiğe kapatıldı. Bulvarda düzenlenen törene yüzlerce vatandaş katıldı. Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak ve Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen törene katılanların bayramını kutladı. Daha sonra törene katılan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunularak bir ağızdan İstiklal Marşı okudu. Öğrencilerin şiirler okuması, yaren ekibi ve halk oyunları ekibinin gösterileri ile devam eden tören, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ekiplerinin gösterisi ile devam etti. Tören, resmi tören geçişi ile sona erdi.

Programda konuşan Vali Çakırtaş "29 Ekim 1923 tarihi, milletimizin tarih boyunca taşıdığı hürriyet sevdasının, Milli Mücadelede gösterdiği eşsiz kahramanlığın ve bağımsız yaşama kararlılığının vücut bulduğu tarihtir. Cumhuriyet, zorluklar içinde verilen bir varoluş mücadelesinin zaferle taçlanması, bir milletin küllerinden yeniden doğarak kendini geleceğe yön vermesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yürütülen Milli Mücadele, milletimizin yalnızca vatan topraklarını savunma mücadelesi değil, aynı zamanda kendi kaderini tayin etme iradesinin dünyaya ilanıdır. Cephede canını ortaya koyan kahramanlarımızın fedakarlığı, cephe gerisinde her türlü imkansızlığa rağmen mücadeleye destek veren aziz milletimizin gayreti ve bağımsızlığına duyulan sarsılmaz inanç bugün üzerinde gururla yaşadığımız Türkiye Cumhuriyetini bizlere kazandırmıştır" dedi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet Bayramıİsmail Hakkı EsenKültür SanatMesut KoçakTuğgeneralÇankırıGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı Ülke kıyamete hazırlanıyor Hükümetin uyarısıyla halk marketleri boşalttı! Ülke kıyamete hazırlanıyor
AVM’deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi Çok sayıda gözaltı var AVM'deki akılalmaz manzara polisi harekete geçirdi! Çok sayıda gözaltı var
Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı TFF’den jet açıklama geldi Sergen Yalçın iddiası ortalığı karıştırdı! TFF'den jet açıklama geldi
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Depremde yerle bir olmuştu 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü Depremde yerle bir olmuştu! 3 yıl sonra bayram coşkusu geri döndü
Tatil cennetini sel vurdu Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü Tatil cennetini sel vurdu! Seralar yerle bir oldu, evler çamura gömüldü
17:29
İstanbul’da taksiciler eylemde Martı TAG’ın ofisi önünde toplanıyorlar
İstanbul'da taksiciler eylemde! Martı TAG'ın ofisi önünde toplanıyorlar
17:24
2 eksik var İşte Galatasaray’ın Konyaspor kadrosu
2 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
16:58
Bahçeli ve Dervişoğlu’nun Anıtkabir’de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta’yı kızdırdı
Bahçeli ve Dervişoğlu'nun Anıtkabir'de kol kola yürümesi İYİ Partili Usta'yı kızdırdı
16:38
Kupada büyük sürpriz 3. Lig ekibi Süper Lig’den düşen takıma gol yağdırdı
Kupada büyük sürpriz! 3. Lig ekibi Süper Lig'den düşen takıma gol yağdırdı
16:21
Arda Güler’in beklediği haber sonunda geldi
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi
16:20
Aliyev, Türkiye’ye gelmiyor İşte nedeni
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
15:46
Kapadokya’da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
Kapadokya'da peribacası çöktü: 2 ölü, 5 yaralı
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 17:40:19. #7.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da Cumhuriyet Bayramı bulvarda yüzlerce vatandaşın katılımıyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android