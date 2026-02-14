Caz Derneği 30 Yaşında: Caz Desteği Projesi

Türkiye'de caz kültürünün yaygınlaşması amacıyla 30 yıldır faaliyet gösteren Caz Derneği, 30. kuruluş yılını "Caz Desteği" projesiyle karşılıyor.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şubat ayında düzenlenecek iki özel konserle hem dinleyicilere nitelikli müzik deneyimi sunulması hem de caz sanatçılarına ihtiyaç anlarında destek sağlayacak bir dayanışma fonunun oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye'de yaşayan caz müzisyenlerinin zorlu dönemlerinde yanlarında olmayı amaçlayan bir sosyal sorumluluk girişimi olarak tasarlanan projeyle sanatın sürdürülebilirliğine katkı sağlanması ve müzik camiası içinde dayanışma bağının güçlendirilmesi planlanıyor.

Şubat ayındaki konser serisinden elde edilecek gelirin tamamı dayanışma fonunun ilk adımı olarak kullanılacak.

Bu kapsamda 14 Şubat'ta Hill 151 Altınel Hotel ve Convention Center'da düzenlenecek konserde, vokalde Aydın Kahya, piyanoda Ahmet Berker ve kontrbasta Burak Karaağaç sahne alacak.

20 Şubat'ta ise Samm's Bistro'da gerçekleştirilecek performansta, Aydın Kahya ile piyanist Rustam Rahmedov dinleyicilerle buluşacak.

Konser biletleri, Biletix üzerinden temin edilebilecek.