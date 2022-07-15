Çek ressam tarafından yapılan Halide Edip'in yağlı boya tablosu Prag'da sergilendi

Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'ın girişimleriyle, ünlü Çek ressam Alfons Mucha'nın yaklaşık 100 yıl önce yaptığı yağlı boya Halide Edip Adıvar tablosu, Çek Senatosu'nda düzenlenen sergide ziyarete açıldı.

Çekya'nın Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığını üstlenmesi nedeniyle Senato Başkanı Milos Vystrcil tarafından açılan Mucha Özel Koleksiyonu Sergisi'nde, Adıvar'ın yaklaşık 100 yıl önce ünlü ressam tarafından çekilmiş fotoğrafı, karakalem taslak çizimi ve yağlı boya tablosu da yer aldı.

Büyükelçi Bağış ve eşi Beyhan Bağış'ın haziranda yerini tespit ettiği tablonun geniş kitlelerin de ziyaretine açılması yönündeki talebi, Mucha Vakfı tarafından bu sergi vesilesiyle yerine getirildi.

Sergiye katılan Bağış, Senato Başkanı Vystrcil ile ünlü ressamın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı John Mucha ve Vakıf Başkan Vekili olan oğlu Marcus Mucha'ya, ricalarını kırmayarak tabloyu sergiledikleri için teşekkür etti.

Atatürk'ün tercümanlığını ve sekreterliğini de yapan Halide Edip'in, gelecek yıl 100. yılı kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucuları arasında yer aldığına ve tek yağlı boya tablosunun Prag'da bulunduğuna işaret eden Bağış, bu tarihi tabloyu da kapsayan serginin Çek Cumhuriyeti Senatosunda kasım ayına kadar sanatseverler tarafından ziyaret edilebileceğini söyledi.