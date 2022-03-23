Cem Altınel'in kaleme aldığı 'Edirne'nin Gömüt Taşları' isimli araştırma kitabı okuyucuyla buluşuyor - Son Dakika

Cem Altınel'in kaleme aldığı 'Edirne'nin Gömüt Taşları' isimli araştırma kitabı okuyucuyla buluşuyor

İSTANBUL Cem Altınel'in kaleme aldığı 'Edirne'nin Gömüt Taşları' isimli araştırma kitabının tanıtım toplantısı İstanbul'da yapıldı. Hazırlanması iki buçuk yıl süren kitap 25 Mart'ta okuyucuyla buluşacak.

Türk sanatının en somut uygulamalarını yansıtan gömüt taşlarının Edirne'deki örneklerini derleyen araştırma kitabı 'Edirne'nin Gömüt Taşları' 25 Mart'ta seçkin kitapevlerinde satışa sunulacak. Cem Altınel'in yazarlığını, Devrim Yaman'ın tasarımını yaptığı 640 sayfalık araştırmanın kitap haline gelmesi iki buçuk yıl sürdü. Türk sanatının en somut uygulamalarını yansıtan gömüt taşlarının Edirne'deki örnekleri; kitabeleri, bezemeleri ile Osmanlı dönemi Edirne'sinin kültür, sanat, bilim, yazın, politika, askeriye, ticaret, bürokrasi ve sosyal yaşam düzeyini açıklayan veriler sunuyor.

Kitabın yazarlığını yapan Cem Altınel, tanıtım toplantısında kitabın hazırlanma sürecine ilişkin bilgi verdi. Altınel, "Taşların üzerinde bir takım semboller ve imgeler vardı bunları tek tek çözmeye başladık. Sonrasında sınıflandırma aşaması oldu. Benzerlerini kategorize edip en mükemmel olanları ayırdık. En başta 600 taşı resme aldık. Taşların toplamda 400'ünü resme aldık. Tabii ki taşlarda da tuzaklar dolu. Taşları özenle denetledik ve bu başta 600 çekim yaptığımız taşı 500'e indirdik. Bu 500 taşı kitaplaştırdık. Metinlerin çevrilmesi ve kitaba dökülmesi gibi farklı konuları ele aldık. Taşların en eskisi 1380'li yıllara ait. Toplamda kitabımızı çıkarmamız 3 yılımızı aldı" ifadelerini kullandı.

Kitabın tasarımını yapan Devrim Yaman, "Kendi ekibimi kurarak bu işi üstlendim. 3 ay boyunca Edirne'de bulunan mezarlıkları gezdik ve taşları fotoğrafladık. Sonrasında kitabın tasarımını yaptım. Mezar taşları Anadolu'nun heykeli, bir yandan da İslam sanatının heykel sanatı. Her bir taşın bir hikayesi bulunuyor. Ayrıca tüm taşlar birbirinden farklı ve özenle yapılmış. Bizde kitabımızı çıkarırken bu özene dikkat ederek özel bir makine ve özel bir kağıt kullanarak bastık ve ortaya harika bir kitap çıktı" diye konuştu.

Kitabın hazırlanması için sponsorluğu üstlenen Uzmar Uzmanlar Denizcilik CEO'su Noyan Altuğ, "Kitabın amacı taşları ve kültürünü yaşatabilmek. Ayrıca yazılı hale getirip literatüre getirebilmek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ında himayesiyle ahlat taşlarını yapmayı düşünüyoruz. Müzelik bir eser çıkarmak istiyoruz. Yeni nesillere kültürümüzü aktarmak amacımız" dedi.

Maestro Reklamcılık tarafından yayımlanan kitap, Edirne'de yüzlerce yıl iç içe yaşamış Türk, Yunan, Ermeni, Levanten ve Bulgar gibi farklı etnik kökenlerden gelen kültürlerin, Edirneli taş oyma ustaları tarafından gömüt taşlarına aktarılan bir dizi estetik imgeyi gün yüzüne çıkarıyor.