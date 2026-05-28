Cemalettin Köyü\'nde Bayram Coşkusu

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyü sakinleri, her bayram imece usulüyle hazırlanan geleneksel halise yemeğinde bir araya gelerek bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

Yörede "döğme" olarak bilinen aşurelik buğday ile tavuk etinden yapılan halise yemeği, uzun süren pişirme sürecinin ardından üzerine doğal eritilmiş tereyağı eklenerek servis ediliyor. Birçok bölgede "tavuk etli keşkek" olarak da bilinen bu özel lezzet, Cemalettin köyünde bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Arefe gününden itibaren hazırlanmaya başlanan halise için köy halkı bir araya geliyor. Kazanlarda saatlerce pişirilen yemek, daha sonra taziye evinde köylülere ikram ediliyor. Aynı sofrada buluşan köylüler hem bayramlaşıyor hem de yıllardır yaşatılan bu geleneğin mutluluğunu birlikte paylaşıyor.

Cemalettin Köyü Muhtarı Abdullah Cebe, köyde bayramların dayanışma ve kaynaşma içerisinde geçtiğini belirterek, bu geleneğin nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Cebe, "Bayramlarda tüm köylülerimiz bir araya geliyor. Hep birlikte hazırladığımız haliseyi aynı sofrada paylaşarak hem bayramlaşıyor hem de birlik beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS