Cemalettin Köyü'nde Bayram Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cemalettin Köyü'nde Bayram Coşkusu

Cemalettin Köyü\'nde Bayram Coşkusu
28.05.2026 10:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat'taki köylüler, bayramda imece usulü halise yemeği hazırlayarak geleneklerini yaşatıyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Cemalettin köyü sakinleri, her bayram imece usulüyle hazırlanan geleneksel halise yemeğinde bir araya gelerek bayram coşkusunu birlikte yaşıyor.

Yörede "döğme" olarak bilinen aşurelik buğday ile tavuk etinden yapılan halise yemeği, uzun süren pişirme sürecinin ardından üzerine doğal eritilmiş tereyağı eklenerek servis ediliyor. Birçok bölgede "tavuk etli keşkek" olarak da bilinen bu özel lezzet, Cemalettin köyünde bayram sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Arefe gününden itibaren hazırlanmaya başlanan halise için köy halkı bir araya geliyor. Kazanlarda saatlerce pişirilen yemek, daha sonra taziye evinde köylülere ikram ediliyor. Aynı sofrada buluşan köylüler hem bayramlaşıyor hem de yıllardır yaşatılan bu geleneğin mutluluğunu birlikte paylaşıyor.

Cemalettin Köyü Muhtarı Abdullah Cebe, köyde bayramların dayanışma ve kaynaşma içerisinde geçtiğini belirterek, bu geleneğin nesilden nesile aktarıldığını söyledi. Cebe, "Bayramlarda tüm köylülerimiz bir araya geliyor. Hep birlikte hazırladığımız haliseyi aynı sofrada paylaşarak hem bayramlaşıyor hem de birlik beraberliğimizi güçlendiriyoruz. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cemalettin Köyü'nde Bayram Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kurbanlık tosun berbere daldı Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır Kurbanlık tosun berbere daldı! Deprem olsa bu kadar kaos yaşanır
Rusya’da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı Rusya'da bayram namazında Müslümanlar camilere sığmadı
Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti Mahallede 60 yıllık gelenek: Bayramlaşma kuyruğu 1 kilometreyi geçti
Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı Binlercesi bir arada Ağaca yaklaşınca gördüğü manzaraya inanamadı! Binlercesi bir arada
Bursa’da aile faciası Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı Bursa'da aile faciası! Öldürdüğü dayısı ve yaraladığı annesiyle 3 gün aynı evde kaldı
İran İstihbaratı açıkladı Savaş bambaşka bir yöne evriliyor İran İstihbaratı açıkladı! Savaş bambaşka bir yöne evriliyor

10:46
“Haram araç“ tartışması büyüyor Vekiller küfürleşince CHP’nin WhatsApp grubu kapatıldı
"Haram araç" tartışması büyüyor! Vekiller küfürleşince CHP'nin WhatsApp grubu kapatıldı
09:56
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu’yla bayramlaştı
DEVA Partisi heyeti, CHP TBMM Grubu'yla bayramlaştı
09:33
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
AK Parti ve CHP 3 bayram sonra ilk kez bayramlaşıyor
09:30
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez “Bilmiyorum“ dedi
Kılıçdaroğlu yarım saatlik röportajda tam 12 kez "Bilmiyorum" dedi
09:15
Adana’da AVM krizi Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
Adana’da AVM krizi! Saç tıraşları yüzünden içeri alınmadılar
08:29
Akşehir Belediye Başkanı Köksal’dan Kılıçdaroğlu’na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Akşehir Belediye Başkanı Köksal'dan Kılıçdaroğlu'na: Artık hemşehrimiz değilsiniz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 11:31:19. #7.13#
SON DAKİKA: Cemalettin Köyü'nde Bayram Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.