Cengiz Aytmatov\'un doğumunun 95. yılı Bakü\'de anıldı

Kırgız yazar, diplomat ve devlet adamı Cengiz Aytmatov, doğumunun 95. yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen etkinlikle anıldı.

Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) tarafından düzenlenen etkinliğe Genel Sekreter Mehmet Süreyya Er, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. İsa Hebibbeyli, Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar Rzayev, Kırgızistan'ın Bakü Büyükelçisi Kairat Osmonaliyev, Kazakistan'ın Bakü Büyükelçisi Alim Bayel ile TÜRKPA üyesi ülkelerden akademisyenler ve yazarlar katıldı.

TÜRKPA Genel Sekreteri Er, yaptığı konuşmada, Aytmatov'un kalemi ve dehasıyla dünyanın her yerinde milyonlarca okurun gönlünü fethettiğini söyledi.

Er, Aytmatov'un eserlerinin 170 dile çevrildiğini ve neredeyse tüm eserlerinin beyaz perdeye aktarıldığını dile getirdi.

Aytmatov'un dünyada en çok okunan yazarlardan olduğunu vurgulayan Er, "Aytmatov, sınırları aşan fenomendir. Kendi deyimiyle Türk halkının evladıdır. Aytmatov, Türk halklarının tükenmez kültürel ve yaratıcı potansiyelinin parlak örneğidir." dedi.

Er, Aytmatov'un Türk dünyasını tanıtan yazar ve diplomat olarak tarihe geçtiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Aytmatov gibi değerlerimizin sürekli yaşatılması ve aktarılması, Türk dünyasındaki her neslin kendisinden sonraki nesillere karşı kutsal görevidir. Kültürel diplomasinin önemli rol oynadığı bir dönemde devletlerimiz de Türk dünyasının tanınırlığının artırılması ve Türk kültürünün dünyaya tanıtılmasına büyük önem veriyor. Bu gibi değerlerimizin anlatılması, Türk dünyasının 'yumuşak gücü'ne güç katıyor. Cengiz Aytmatov, cismen olmasa da manen ve ruhen bizimledir. Aytmatov, eserleri okundukça yaşayacak, yaşadıkça Türk edebi mirasının parlak meşalesi olarak Türk dünyasının gurur kaynağı olacaktır."

Azerbaycan Milletvekili Hikmet Memmedov'un moderatörlüğünde devam eden etkinlikte konuşmacılar, Aytmatov'la anılarını anlattı.

Ayrıca Aytmatov'un yaşamından kesitlerin yer aldığı fotoğraflardan oluşan sergi düzenlendi.