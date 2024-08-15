Çeşme'deki Kaplumbağalar Kirlilik Tehdidi Altında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çeşme'deki Kaplumbağalar Kirlilik Tehdidi Altında

Çeşme\'deki Kaplumbağalar Kirlilik Tehdidi Altında

İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kanalında yaşamlarını sürdüren çizgili kaplumbağalar bölgeye bırakılan atıklar nedeniyle kirlilik tehdidi altında. Kaplumbağalar, kirli suda, çevreye bırakılan atıklar arasında yaşıyor.

15.08.2024 13:51
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, su kanalında yaşamlarını sürdüren çizgili kaplumbağalar bölgeye bırakılan atıklar nedeniyle kirlilik tehdidi altında.

Alaçatı Mahallesi'ndeki pazar yerinin ortasından geçen su kanalını kendilerine yaşam alanı olarak seçen kaplumbağalar kirli suda, çevreye bırakılan atıklar arasında yaşıyor.

Pazar esnafının yiyecek verdiği kaplumbağalar, insan kalabalığına aldırış etmeden zaman zaman kanaldan kıyıya çıkıyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Kaska, AA muhabirine, çizgili kaplumbağaların Türkiye'de yaygın görülen bir tür olduğunu dile getirdi.

Bol suyun olmadığı yerlerdeki kaplumbağaların zaman zaman su kanallarını kullanmak zorunda kaldığını hatırlatan Kaska, "Dayanıklı hayvanlar ancak yine de çevre kirliliğinden uzak tutmak gerekiyor." diye konuştu.

Çizgili kaplumbağalar, Türkiye'de Trakya, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yaygın olarak görülüyor. Göl ve akarsularda yaşayan bu türlerin yaklaşık 30-40 yıl ömürleri olduğu biliniyor. Yaz aylarında güneşlenmeyi seven bu tür, kışı suyun dibinde kış uykusuna yatarak geçiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'deki Kaplumbağalar Kirlilik Tehdidi Altında - Son Dakika

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