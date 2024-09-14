Çeşme Festivali '90'larda Çeşme' Temasıyla Başladı

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Çeşme Festivali "90'larda Çeşme" teması ile başladı

İZMİR - Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve bu yıl Alaçatı ile Çeşme'nin kurtuluş coşkusu ile birleşen Çeşme Festivali büyük bir coşku ile başladı. "90'larda Çeşme" teması ile düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan festivale tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Lal Denizli, "Gençliğimize, çocukluğumuza dair dokunuşları muhafaza etmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından 13-16 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Çeşme Festivali başladı. Bu yıl "90'larda Çeşme" teması ile düzenlenen ve 4 gün sürecek olan festival, 90'lı yılların ruhunu yeniden yaşatacak söyleşilerden konserlere, sergilerden çocuk oyun atölyeleri ve halk oyunları gösterilerine kadar dolu dolu etkinlikler içeriyor. Açılışa Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin yanı sıra ilçe protokolü katıldı. Çeşme Marina girişinde başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan kortej yürüyüşü ile başlayan festival, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Çeşme Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterisi ile devam etti.

Ayios Haralambos Kültür Merkezi'nde düzenlenen "90'larda Çeşme" söyleşisinde, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, Çeşme Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Orhan Belge, Dr. Erdener Kavalcı konuşmacı olarak yer aldı. Başkan Denizli, konuşmacılara katılım belgesi takdim etti. Festivalin ilk günü, Çeşme Cumhuriyet Meydanı'ndaki Duo Blue konseri ile zirveye çıktı.

"Geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli burada yaptığı konuşmada, 4 gün boyunca sürecek olan festivale vatandaşları davet ederek, şu ifadelere yer verdi:

"Çeşme Festivali'nde temamızı 90'lar seçtik. Ben 90'larda çocukluğunu geçirmiş bir insanım. Hayatta en çok 90'larda Çeşme'de çocuk olmayı seven insanım. Bütün çocukluğumun ve gençliğimin ilk yılları Çeşme'nin henüz büyümemiş, bisiklet üstünden inmediğimiz, her yere bisikletlerle gittiğimiz, arkadaşlarımızla açık hava sinemasına gittiğimiz, oynadığımız sokak oyunlarımız ve benzeri birçok şey ile bizim bütün çocukluğumuz 90'larda böyle geçti. Çeşme'nin gelişmesi çok kıymetli ama bizi biz yapan değerlerimizden kopmadan bunu yapmamız lazım. Gençliğimize dair nostaljilerimize, çocukluğumuza dair bazı dokunuşları muhafaza etmenin kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu hafta sonu geleneksel Çeşme Festivalimizde biraz tarihi yaşayacağız. Söyleşiler, konserler olacak ve biraz geçmişe gittiğimiz, gastronomide, turizmde, sağlıkta eskiden nasıldı bugün nasıl kıyaslamalarını dinleyeceğiniz geçmişe tatlı bir yolculuk yapacağız."