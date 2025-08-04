Cevizli Ayran Festivali Coşkuyla Kutlandı

Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'nde düzenlenen 54. Geleneksel Cevizli Ayran Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Cevizliler Yardımlaşma Derneği ve Cevizli Muhtarlığı işbirliğiyle organize edilen etkinlik, hem ilçe sakinlerini hem de çevre ilçelerden ve İstanbul gibi büyük şehirlerden gelen Cevizlileri bir araya getirdi.

Festival, Sarı Şeyh Hüseyin Efendi Türbesi'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve türbe yemeği ikramı ile başladı. Ardından Merkez Camisi'nde Mevlit okundu. Çocuklar için çeşitli aktiviteler ve yarışmalar düzenlenen festival kapsamında Çarşı Meydanı'nda düzenlenen konser ilgi gördü.

Cevizli Muhtarı Harun Çınar, festivalin kültürel miras açısından önemini vurgulayarak,

"Bu festival, Cevizli'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak için önemli bir fırsat. Ayran, burada hala geleneksel yayıklarla yapılıyor. Ayrıca, halkımızın bir araya gelmesi ve dayanışmayı pekiştirmesi açısından da çok anlamlı." dedi.

Cevizli Spor Kulübü Başkanı Uğur Salih Özben ise festivalin kendileri için önemli bir gelenek olduğunu ifade etti.

Her yıl kulüp olarak festivale katıldıklarını anlatan Özben, "Geçmişten bugüne aynı heyecan ve tatlı atmosfer devam ediyor. Cevizli halkı, misafirperverliği ve samimiyetiyle her zaman bizi kucaklıyor. Bu ortam, biz sporcular için de büyük bir moral kaynağı." diye konuştu.

Festivalin en çok merak edilen geleneklerinden biri olan Ayran Festivali Ağası seçimi, bu yıl da heyecanla gerçekleşti. Açık artırma ile belirlenen festival ağası, üst üste üçüncü kez Kamil Çetinkaya oldu.

Festival, Keten Deresi Mesire Alanı'ndaki ikramlar ve yöresel gösterilerle sona erdi.