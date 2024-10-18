Niğde 4. Gastronomi Festivali kapsamında, Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi, Ömer Halisdemir Üniversitesi, Türkiye Aşçılar Federasyonu ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında, etkinlik alanında Ceza konser verdi.
Sanatçının sevilen şarkılarıyla dinleyiciler, keyifli vakit geçirdi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Ceza Niğde Gastronomi Festivali'nde Konser Verdi - Son Dakika
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