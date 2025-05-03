Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Açıldı

Çiğdem Yıldız, ikinci kişisel sergisi 'Elvan Gönlüm' ile Üsküdar'da sanatseverlerle buluştu.

03.05.2025 17:09
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Ressam Çiğdem Yıldız'ın "Elvan Gönlüm" adlı ikinci kişisel sergisi, Üsküdar'daki Çınar Uluslararası Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Resim yapmanın kendisi içi dünyadan uzaklaşmanın bir yolu olduğunu belirten Yıldız, AA muhabirine, eserlerinin toplu olarak sergilenmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Yıldız, hayattaki en önemli anlarını resim yaparken yaşadığını vurgulayarak, "Atölyeme girdiğimde orada zamanın nasıl geçtiğinin farkına bile varmadan saatlerce çalışıyorum. Bu, benim için büyük lütuf. Resim yapmayı, terapi ve şifa olarak görüyorum. Dünyanın zorluklarından ancak resim yaparak biraz olsun kaçabiliyorum." dedi.

Ailesinden sanat hayatı boyunca sürekli destek gördüğünü ifade eden Yıldız, "Onlar benim bu süreçte hep arkamda durdu. Yaptığım eserleri beğenip takdir ettiler. En önemlisi kabiliyetimi fark ederek eserlerime hak ettiği değeri gösterdiler. Onlara bu anlamda çok büyük teşekkür borçluyum." şeklinde konuştu.

" Gazze'de annelerin gözü önünde masum çocuklar ve bebekler katlediliyor"

Yıldız, "Elvan Gönlüm" sergisinin ikinci kişisel sergisi olduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"İlk sergimi 15 sene önce yine aynı isimle açmıştım. Uzunca bir aradan sonra onun devamı olan bu sergiyi açmak benim için çok anlamlı. Geçen zaman içinde birçok değerli isimle çalıştım, dersler aldım. Kendimi elimden geldiği kadar geliştirmeye çalıştım. Sergiyi ziyaret edecek sanatseverlerle ve dostlarımla onları paylaşacak olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum."

Eserlerinde Filistin ve Gazze'nin önemli yeri olduğunun altını çizen Yıldız, "Filistin ve Gazze, sadece benim değil, herkesin duyarlı olması gereken en önemli meselemiz. Gazze'de yaşanan zulmün bende bıraktığı hisleri sansürsüz olarak eserlerime yansıtmaya çalıştım. Gazze'de annelerin gözü önünde masum çocuklar ve bebekler katlediliyor. Ben de bir anneyim ve onların acısını en derin şekilde yüreğimde hissediyorum." şeklinde konuştu.

Sergi, 15 Mayıs'a kadar görülebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çiğdem Yıldız'ın 'Elvan Gönlüm' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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