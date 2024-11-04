Ciltçilik Sanatı Yaşatılıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ciltçilik Sanatı Yaşatılıyor

Kütahya'da Şerafettin Er, yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini 22 yıldır sürdürmeye devam ediyor.

04.11.2024 22:35
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Ciltçilik sanatı zamana direniyor

Kütahyalı Şerafettin Er, bir zamanların gözde mesleklerinden olan, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor

KÜTAHYA - Kütahya'da yaşayan Şerafettin Er, bir zamanların gözde mesleklerinden biri olarak kabul edilen, şimdilerde ise yok olmaya yüz tutmuş ciltçilik mesleğini yaşatmaya çalışıyor. 62 yaşındaki Er, mesleğini Balık Mahallesi'nde Kütahya Mütesellimi Halil Kamil Ağa tarafından 1831 yılında yaptırılan tarihi Muvakkithane binasında ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü ifade etti.

Er, kendisinin Kütahya'da mesleğinin son temsilcisi olduğunu dile getirdi. Cilt ustası Şerafettin Er, "Ben ciltçilik mesleğini 22 yıldır sürdürüyorum. Geleneksel yöntemlerle eski Kur'an-ı Kerim ve kitapları tamir ediyorum. Osmanlı'da mücellit ustası olarak bilinen bu meslek, günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş bir sanattır. Bu mesleği devam ettirip insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Eski kitapların dikişi, cilt kapağı yapımı ve yen kapağı ile tamiratını gerçekleştirerek onları sıfır hale getiriyorum. Özellikle, eski Kur'an-ı Kerim'lerini yenilemek isteyen orta yaşlı insanların kitaplarını onarıyorum. Ayrıca, Kütahya Tapu Kadastro Müdürlüğü'nün Osmanlıca cilt kitaplarını da 4,5 yıl boyunca tamir ettim. Bu mesleği öğrenmek isteyenlere de kapım açık. Bu mesleği öğretmekten memnuniyet duyarım. Ama hevesli kimse çıkmadı. Ciltçilik bir günde öğrenilecek bir iş değil, aşamalı olarak deneyim ve sabır isteyen bir zanaat. Ciltleme sürecinde, önce kapağı söküp kitap formalarını dikiyor, ardından kumaşla destekleyip yan kağıdını yapıştırıyor ve ölçü alarak yeni cilt kapağını yapıyorsunuz. Son aşamada ise presle sıkıştırarak kitabı tamamlıyorsunuz. Yeni nesil kitapların makine baskılı olmasına rağmen, kimi zaman bu kitaplarda bile hatalar olduğunu ve bunları dahi düzelterek vatandaşa hizmet sunuyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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